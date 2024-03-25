Пять основных советов о том, как подбирать одежду для девушек с низким ростом

Знаете ли вы, что рост Мэри-Кейт Олсен, Ким Кардашьян и Хилари Дафф составляет всего 157 сантиметров? Если вы удивлены этим фактом, то их стилисты заслуживают высших оценок за проделанную работу. Правильно подобранная одежда может выигрышно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры. Наша сегодняшняя статья собрала пять советов от стилистов и блогеров, которые помогут девушкам с ростом ниже 165 сантиметров.
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Не увлекайтесь оверсайзом: обильные объемы вещей визуально сокращают силуэт и могут прибавить лишних килограммов в области бедер. Приталенные силуэты выгодно подчеркнут фигуру и визуально удлинят ее.
Избегайте длины макси: экстремально длинные модели могут создать эффект невысокого роста. Модели средней длины будут выглядеть наиболее выигрышно.
Выбирайте монохромные образы: монохромные аутфиты создают единое целое, визуально вытягивая силуэт. Контрастные сочетания могут сделать вас еще ниже.
Избегайте горизонтальных полос: горизонтальные полосы "режут" фигуру пополам, в то время как вертикальные полосы вытягивают силуэт, прибавляя роста.
Предпочтение брюкам с высокой посадкой: брюки с высокой посадкой создают эффект длинных ног и делают фигуру более стройной. Этот прием активно используется многими известными личностями, включая Ким Кардашьян.
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