Пять основных советов о том, как выделить фигуру, когда вы выбираете одежду для девушек плюс-сайз

Пять ключевых рекомендаций о том, как подчеркнуть фигуру при выборе одежды для девушек plus-size

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние годы все больше внимания уделяется диверсификации и включению. Эти тенденции затрагивают все сферы нашей жизни, включая моду. Мы стали видеть обычных людей в рекламных кампаниях и моделей разных размеров на подиумах, что не может не радовать.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако когда дело касается одежды, важно знать, какие предметы гардероба подчеркнут фигуру и не нарушат ее пропорции. Сегодня мы собрали семь ключевых советов о том, как девушкам plus-size можно выглядеть стильно и уверенно.

Избегайте чёрного цвета: хоть общепринято считать, что чёрный стройнит, на самом деле он может подчеркнуть силуэт и недостатки фигуры. Светлые верхи и темные низы помогут визуально сгладить особенности фигуры. Осторожно с избыточным объемом: хотя многие считают, что плюс-сайз женщинам следует носить только мешковатую одежду, это может сделать их фигуру ещё более массивной. Вместо этого выбирайте юбки А-силуэта и платья на запах, которые подчеркнут талию. Монохромные образы в тренде: набор одежды одного цвета создаёт цветовую вертикаль и визуально вытягивает фигуру, что особенно полезно для девушек plus-size. Избегайте драпировки: предметы одежды с драпировкой могут увеличить бедра и сделать проблемные зоны более заметными. Вместо этого экспериментируйте со струящимися тканями, которые выгодно подчеркнут фигуру. Обращайте внимание на декольте: правильно подобранный вырез может визуально вытянуть шею и добавить росту, переключая внимание с проблемных зон на достоинства фигуры.

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