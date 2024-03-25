Пять основных советов о том, как выделить фигуру, когда вы выбираете одежду для девушек плюс-сайз

В последние годы все больше внимания уделяется диверсификации и включению. Эти тенденции затрагивают все сферы нашей жизни, включая моду. Мы стали видеть обычных людей в рекламных кампаниях и моделей разных размеров на подиумах, что не может не радовать.
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Однако когда дело касается одежды, важно знать, какие предметы гардероба подчеркнут фигуру и не нарушат ее пропорции. Сегодня мы собрали семь ключевых советов о том, как девушкам plus-size можно выглядеть стильно и уверенно.
Избегайте чёрного цвета: хоть общепринято считать, что чёрный стройнит, на самом деле он может подчеркнуть силуэт и недостатки фигуры. Светлые верхи и темные низы помогут визуально сгладить особенности фигуры.
Осторожно с избыточным объемом: хотя многие считают, что плюс-сайз женщинам следует носить только мешковатую одежду, это может сделать их фигуру ещё более массивной. Вместо этого выбирайте юбки А-силуэта и платья на запах, которые подчеркнут талию.
Монохромные образы в тренде: набор одежды одного цвета создаёт цветовую вертикаль и визуально вытягивает фигуру, что особенно полезно для девушек plus-size.
Избегайте драпировки: предметы одежды с драпировкой могут увеличить бедра и сделать проблемные зоны более заметными. Вместо этого экспериментируйте со струящимися тканями, которые выгодно подчеркнут фигуру.
Обращайте внимание на декольте: правильно подобранный вырез может визуально вытянуть шею и добавить росту, переключая внимание с проблемных зон на достоинства фигуры.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
10 СУПЕРВЕЩЕЙ для PLUS SIZE I Мастхэвы для девушек полных девушек
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ