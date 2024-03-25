В интернете возникли разговоры о том, что применение крема для рук может нейтрализовать действие антисептика, и мы обратились к экспертам, чтобы прояснить этот вопрос

Крем для рук убивает действие антисептика: об этом заговорили в сети, а мы спросили у экспертов

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Дерматологи всего мира выражают единодушное мнение: дезинфицирующие средства не заменят полноценное мытье рук, поскольку они лишь снижают количество микробов на коже, но не уничтожают их полностью. Эксперты подчеркивают, что антисептик может быть приемлемой альтернативой мытью рук только в тех случаях, когда нет возможности провести подобную процедуру.

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Однако важно помнить, что при сильном загрязнении рук даже антисептик с высоким содержанием спирта или коллоидного серебра может оказаться неэффективным. Важно использовать дезинфицирующие средства правильно: наносить их только на сухие и чистые руки, а количество определять индивидуально в соответствии с инструкцией на упаковке. После нанесения антисептика необходимо дать ему полностью впитаться в кожу, прежде чем прикасаться к поверхностям или использовать крем для рук. Оптимальное время ожидания составляет около 10 минут, как рекомендуют эксперты. Современные антисептические растворы рекомендуется использовать не реже, чем раз в два часа, либо после каждого контакта с различными поверхностями.

В то время как крем для рук также можно использовать с аналогичной периодичностью, но спустя 10 минут или более после применения дезинфицирующего средства.

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