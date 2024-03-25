Как изготовить патчи в домашних условиях и будут ли они эффективны?

Как приготовить патчи в домашних условиях и будут ли они работать

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для разнообразия ежедневного ухода за кожей, многие блогеры предлагают приготовление патчей для глаз в домашних условиях. Этот бьюти-продукт, сделанный из трех ингредиентов и формы от патчей, предназначен для борьбы с отеками под глазами.

Фото: openverse.org by alinesilvahold is licensed under CC0 1.0.

Татьяна Аль Сабунчи, косметолог и врач-дерматовенеролог, заявляет, что такие "домашние" патчи, благодаря натуральному составу, могут быть не менее эффективными, чем купленные в магазине. Хранение патчей в холодильнике также придает им дополнительный лимфодренажный эффект. Однако важно помнить, что из-за натуральных компонентов в составе патчей, чтобы избежать раздражения или аллергической реакции, их следует размещать дальше от ресничного края.

Рецепт "домашних" патчей для глаз включает следующие шаги: смешивание желатина с теплым отваром зеленого чая, ромашки или укропа (или с добавлением меда, если нет аллергии), залитие смеси в формочку и охлаждение в холодильнике. Готовые патчи можно применять утром и вечером на 5-7 минут для уменьшения отечности под глазами. Этот простой рецепт занимает всего несколько минут на приготовление, и в случае отсутствия формы для патчей, можно использовать ватные диски, смоченные в отваре трав.

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