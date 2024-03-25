Что случается, если вы прерываете проведение курса косметологических процедур, и как восстановить достигнутый результат

Вы долго планировали процедуры красоты, такие как уколы или коррекционный массаж, чтобы быть в форме к лету. Но когда начался карантин, ожидание следующего визита к специалисту стало неопределенным. Мы обсудили с экспертами, какие эффекты могут потеряться и что делать дальше.
Эти процедуры, такие как биоревитализация или мезотерапия, обычно проводятся курсами из 3-4 процедур с интервалом времени. Если вы сделали только 1-2 процедуры из курса, то эффект может исчезнуть через 1-3 месяца. После долгого перерыва, начинать курс заново может быть необходимо, возможно, с использованием более интенсивных методов.
Если вы только начали курс, перерыв не будет критичным. Однако, если это была вторая-четвертая процедура, важно избегать стимулирующих методов удаления волос во время перерыва. Перед следующим визитом к врачу важно сообщить о том, как изменились ваши волосы.
Мышечная память может помочь сохранить эффект процедур на длительное время. Для компенсации перерыва вам может помочь контрастный душ, обертывания и использование антицеллюлитного крема после физических нагрузок.
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