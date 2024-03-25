Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Autodesk ввела запрет на использования своего ПО российскими компаниями
ФНС подготовила документы о социальной газификации садовых товариществ
Pronews: рецепт приготовления напитка для похудения из лимона
Крылышки барбекю с тремя соусами: идеальный выбор для большой компании
Новый Kia K4: революционные изменения в дизайне и технологиях
Блогер-турист придумал жестокую месть карманникам, укравшим его сумку в Мадриде
Эксперты назвали самые полезные продукты для кошек
Эти методы повысят приживаемость черенков роз
Руководство клуба КХЛ поменялось после провального сезона
Кожный барьер: признаки повреждения и методы для его восстановления

Как восстановить кожный барьер: советы экспертов

2:32
Моя семья » Красота и стиль

Кожный барьер представляет собой важный слой эпидермиса, обеспечивающий защиту от внешних воздействий. Когда он повреждается, кожа теряет свою упругость и увлажненность, становясь более чувствительной и подверженной раздражениям. Это может привести к ряду неприятных ощущений и проблем. Давайте вместе с realsimple.com разберемся, что может стать причиной повреждения кожного барьера и как восстановить его.

Как восстановить кожный барьер: советы экспертов
Фото: pixabay.com by pixabay user 422694 is licensed under Creative Commons Zero

Что способствует нарушению кожного барьера?

Существует несколько факторов, которые могут нанести ущерб кожному барьеру. Среди них агрессивные косметические продукты, слишком интенсивное отшелушивание, чрезмерно горячая вода и недостаток увлажнения. Даже обычные привычки, такие как употребление алкоголя, стресс или неправильное питание, могут оказать негативное влияние. Кроме того, у некоторых людей кожные заболевания, например, экзема или прыщи, могут ослабить защитные функции кожного барьера.

Признаки поврежденного кожного барьера

  • Сухость
  • Шелушение
  • Покраснение
  • Раздражение
  • Чувствительность
  • Зуд
  • Ощущение стянутости кожи
  • Жжение при использовании косметических средств

Как восстановить кожный барьер?

Для восстановления поврежденного кожного барьера важно устранить причины его нарушения и обеспечить коже достаточное увлажнение и питание. Давайте рассмотрим некоторые советы экспертов.

Используйте мягкие очищающие средства

Выбирайте мягкие увлажняющие очищающие средства без агрессивных поверхностно-активных веществ. Избегайте горячей воды и предпочитайте теплую. После умывания деликатно промокните кожу мягким полотенцем.

Увлажняйте кожу больше

Увлажняющий крем следует использовать регулярно, удваивая его количество в случае нарушения кожного барьера. Ищите кремы с керамидами, глицерином и жирными кислотами для удержания влаги в эпидермисе.

Используйте антиоксиданты

Применяйте средства с антиоксидантами, чтобы защитить кожу от вредного воздействия свободных радикалов.

Не забывайте о защите

Используйте солнцезащитный крем с SPF 30 или выше каждый день, чтобы защитить кожу от ультрафиолетовых лучей.

Пересмотрите свою рутину ухода за кожей

Обратите внимание на состав используемых косметических средств и избегайте агрессивных активных ингредиентов, если они негативно влияют на состояние вашей кожи.

Следуя этим советам, вы сможете восстановить поврежденный кожный барьер и вернуть ей здоровый и ухоженный вид.

Кожный барьер представляет собой важный слой эпидермиса, обеспечивающий защиту от внешних воздействий. Когда он повреждается, кожа теряет свою упругость и увлажненность, становясь более чувствительной и подверженной раздражениям. Это может привести к ряду
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Посадите это под сиренью: оформите оригинально приствольный круг кустов — эти растения идеально подойдут

Под сиренью отлично растут эти растения.

Для посадки под сиренью подойдут хосты и ясколка войлочная
Водителям, лишенным прав из-за пьяного вождения, запретят сдавать экзамен в ГИБДД
С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
Посадите это рядом с чесноком: сэкономите место на участке, а растения получат взаимовыгодную пользу
Основные версии, что к теракту в "Крокусе" непричастно Исламское государство* Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Закройте "мёртвую" зону под деревьями: посадите это в приствольные круги - три интересных растения
Этот сорт томатов удивит сладостью: помидоры мясистые и красивые по 400 г — радуют вкусом и формой плодов
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Последние материалы
Новый Kia K4: революционные изменения в дизайне и технологиях
Блогер-турист придумал жестокую месть карманникам, укравшим его сумку в Мадриде
Эксперты назвали самые полезные продукты для кошек
Эти методы повысят приживаемость черенков роз
Как восстановить кожный барьер: советы экспертов
Руководство клуба КХЛ поменялось после провального сезона
Лариса Лужина: "Я с ребенком не занималась, только зарабатывала"
Паштет из куриной грудки с грибами: бутерброды с ним уйдут очень быстро
Эксперты рассказали, как правильно помыть собаку
Впечатляющий вид: рассказываем о растении, которое имеет очень яркие цветки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников