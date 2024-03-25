Секреты долговечности бюстгальтеров: оптимальные сроки стирки для сохранения формы и красоты

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Как часто следует стирать бюстгальтеры: ответы экспертов

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Как часто следует стирать бюстгальтер? Вопрос этот часто вызывает дискуссии, ведь определить степень загрязнения этих предметов бывает непросто. Однако эксперты портала realsimple.com сегодня расскажут, как часто нужно стирать ваше бельё.

Как часто следует стирать бюстгальтеры: ответы экспертов
Фото: Wikipedia by Nik MacMillan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Дэнни Кох, эксперт по бюстгальтерам, рекомендует стирать их после каждого второго или третьего ношения, чтобы сохранить их целостность и форму. Потому что, постоянное ношение приводит к тому, что белье поглощает жир с кожи и следы дезодоранта, а эластичность лямок страдает от постоянного напряжения. Так же он добавляет, что бюстгальтеры могут впитывать в себя влагу и бактерии, что приводит к неприятному запаху и даже раздражению кожи.

Хотя многие люди не стирают свои бюстгальтеры с такой частотой, как рекомендуется, некоторые эксперты считают, что стирка каждую одну-две недели является разумным решением, если нет сильного потоотделения.

Для тех, кто хочет максимально продлить жизнь своих бюстгальтеров, рекомендуется иметь несколько пар и чередовать их, чтобы они могли восстановить свою форму и эластичность между носками.

SOS! Как правильно стирать бюстгальтер?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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