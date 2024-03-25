Как создать идеальные брови с помощью макияжа: пошаговое руководство

Хотите сделать красивые брови с помощью макияжа? Ключом к этому является использование естественной формы ваших бровей. Часто они уже почти идеальны, и вам лишь нужно немного доработать их, заполнив редкие места и придав им некоторую форму. Визажисты realsimple.com рассказывают, как это сделать.
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Шаг 1: Определите высшую точку. Расчешите брови вверх, определите самую высокую точку и отметьте её карандашом.
Шаг 2: Отметьте начало бровей. Проведите линию перед бровью, начиная от прямой части носа.
Шаг 3: Найдите хвост. Затем определите конечную точку брови, положив карандаш на внешнюю сторону ноздри и направив его к внешнему уголку глаза. Отметьте точку карандашом.
Шаг 4: Аккуратно обведите. Постройте линии вашей естественной брови, стараясь сделать их параллельными и ровными. Макияж поможет заполнить пробелы и создать симметрию.
Шаг 5: Нарисуйте брови. Используйте карандаш для бровей для заполнения редких участков и создания естественного вида. Тени для бровей также помогут создать мягкий эффект на коже. Закрепите волоски прозрачным гелем для фиксации.
Этот простой процесс поможет вам создать идеальные брови с минимальными усилиями.
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