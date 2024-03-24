Пять удовольствий, которыми стоит насладиться перед отходом ко сну

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Пять приятных вещей, которые нужно делать перед сном

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После напряженного рабочего дня часто бывает сложно расслабиться, поэтому важно найти способы для умиротворения перед сном. Гуляйте на свежем воздухе, наслаждаясь живописными улицами или отправляясь в парк с питомцем, чтобы контакт с природой привел к гармонии и настоящему присутствию.

Пять приятных вещей, которые нужно делать перед сном
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чтение книги может стать замечательной альтернативой социальным сетям, помогая успокоиться и переключиться на более спокойную волну перед сном. Записывание впечатлений дня в дневнике поможет упорядочить мысли и тренировать наблюдательность.

Пить травяной чай перед сном — отличный способ успокоиться и подготовиться к здоровому сну, благодаря мягкому успокаивающему эффекту. Важно не употреблять слишком много жидкости, чтобы избежать отеков и утренних кругов под глазами.

Составление плана на следующий день поможет более эффективно распределить свои дела и сохранить энергию, а также контролировать финансовые траты.


5 Вещей Которые Вы Должны Сделать Прямо Перед Сном
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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