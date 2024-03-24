Формула природного скраба с лавандой для тела

Специалист спа-гольф курорта Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort поделился секретом их фирменного скраба с лавандой, признанного за успокаивающие свойства и приятный аромат.
Рецепт скраба включает сушеные цветы лаванды, тимьян, мед, оливковое масло, тростниковый сахар и эфирное масло розмарина. Этот состав идеален для ухода за телом, но не подходит для лица.
Спа-процедура включает применение скраба круговыми движениями на влажную кожу, с последующим смыванием и использованием увлажняющего средства. Этот скраб обогащен антиоксидантами и имеет антибактериальные свойства благодаря лаванде, тонизирующие и антистрессовые свойства от тимьяна, и антисептические характеристики от розмарина.
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