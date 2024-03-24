Как поддерживать здоровье кожи лица дома: пять рекомендаций

Чтобы добиться эффекта салонного ухода за кожей, достаточно придерживаться простых правил профессионалов известного французского бренда.
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Очищение: это первостепенный шаг к красивой коже. Необходимо подобрать средство в соответствии с типом кожи. Мягкое молочко с экстрактами бурых водорослей и маслом лесного ореха идеально подходит для нормальной и чувствительной кожи, тогда как для жирной кожи рекомендуется использовать очищающий гель с олигоэлементами.
Тонизирование: этот этап не менее важен. Тоник помогает восстановить pH-баланс после очищения кожи и подготавливает ее к увлажнению. В зависимости от типа кожи выбирают тоник с различными экстрактами и добавками.
Увлажнение: в период самоизоляции сухой воздух в помещении может негативно сказаться на коже. Использование увлажняющих средств, таких как сыворотка Oligoanne, помогает бороться с дефицитом кислорода и влаги, а также оказывает противовоспалительное и защитное действие.
Маски и пилинги: различные маски и пилинги являются эффективным дополнением к ежедневному уходу за кожей. Глубоко очищающая и увлажняющая маска Anne Semonin обогащает кожу питательными веществами и помогает выравнить тон.
Уход за телом и руками: необходимо уделять внимание не только коже лица, но и коже тела и рук. Детокс-масло для тела помогает увлажнить кожу и способствует выведению лишней жидкости. Питательный крем для рук с цитрусовыми нотами помогает бороться с сухостью кожи рук.
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