Как поддерживать здоровье кожи лица дома: пять рекомендаций

Чтобы добиться эффекта салонного ухода за кожей, достаточно придерживаться простых правил профессионалов известного французского бренда.

Два совета о том, как сделать кожу лучше/ Домашний уход за кожей/ Дерматологическая болталка по делу