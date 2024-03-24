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Вот вам восемь принципов для правильного ухода за кожей весной

Восемь правил весеннего ухода за кожей

1:25
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Вот восемь простых правил для эффективного ухода за кожей весной:

Восемь правил весеннего ухода за кожей
Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0
  1. Отшелушивайте кожу: используйте мягкие скрабы для удаления ороговевших клеток 2-3 раза в неделю, особенно на коленях, локтях, ступнях, руках и спине.
  2. Пейте больше воды: увеличьте потребление воды, чтобы поддерживать уровень гидратации кожи, особенно во время тренировок.
  3. Используйте солнцезащитный крем: наносите солнцезащитный крем с SPF на открытые участки кожи, чтобы защитить её от вредных ультрафиолетовых лучей.
  4. Разнообразьте рацион: включайте в рацион больше овощей, фруктов и жирной рыбы, чтобы обеспечить кожу необходимыми витаминами и антиоксидантами.
  5. Увлажняйте кожу: используйте легкие текстуры кремов, содержащие глицерин, муцин улитки, растительные и минеральные масла, ланолин и сквален для поддержания баланса влаги в коже.
  6. Выбирайте косметику под свой тип кожи: подбирайте косметические средства в соответствии с вашим типом кожи, обращая внимание на их состав и свойства.
  7. Не забывайте о правильном питании: сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, положительно сказывается на состоянии кожи.
  8. Следите за уровнем активности: умеренные физические упражнения способствуют лучшему кровообращению и обмену веществ, что благотворно влияет на кожу.

"8 правил весеннего ухода за кожей". Бьюти-неделя "Леди Совершенство. Весенний уход"
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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