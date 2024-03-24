Обращайте внимание на этикетке: основные компоненты в увлажняющем креме

При выборе увлажняющего крема важно обращать внимание на три ключевых компонента:
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Гиалуроновая кислота: этот полисахарид притягивает к себе воду, помогая увлажнить кожу. Существуют различные формы гиалуроновой кислоты, от высокомолекулярной, которая остается на поверхности кожи, до низкомолекулярной, способной проникнуть глубже в эпидермис.
Глицерин: этот ингредиент способствует удерживанию воды в клетках кожи, формируя защитный барьер. Кремы с глицерином могут помочь восстановить естественный баланс влаги в коже, предотвращая её обезвоживание.
Мочевина: это вещество органического происхождения, которое способствует увлажнению кожи, улучшая её текстуру и уменьшая шелушение. Мочевина также помогает проникать другим полезным компонентам крема в глубокие слои кожи.
При правильном сочетании этих компонентов крем обеспечивает не только увлажнение, но и питание кожи, помогая ей выглядеть здоровой и сияющей.
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