Обращайте внимание на этикетке: основные компоненты в увлажняющем креме

Ищите на этикетке: три главных компонента в увлажняющем креме

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При выборе увлажняющего крема важно обращать внимание на три ключевых компонента:

Фото: openverse.org by AGRONAUTI is licensed under CC BY-SA 2.0.

Гиалуроновая кислота: этот полисахарид притягивает к себе воду, помогая увлажнить кожу. Существуют различные формы гиалуроновой кислоты, от высокомолекулярной, которая остается на поверхности кожи, до низкомолекулярной, способной проникнуть глубже в эпидермис. Глицерин: этот ингредиент способствует удерживанию воды в клетках кожи, формируя защитный барьер. Кремы с глицерином могут помочь восстановить естественный баланс влаги в коже, предотвращая её обезвоживание. Мочевина: это вещество органического происхождения, которое способствует увлажнению кожи, улучшая её текстуру и уменьшая шелушение. Мочевина также помогает проникать другим полезным компонентам крема в глубокие слои кожи.

При правильном сочетании этих компонентов крем обеспечивает не только увлажнение, но и питание кожи, помогая ей выглядеть здоровой и сияющей.

Увлажняющие компоненты в натуральной косметике | Что добавить в крем для сухой и чувствительной кожи