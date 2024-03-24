Пять многофункциональных аксессуаров, которые придадут стильности любому наряду

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Пять универсальных украшений, которые сделают стильным любой образ

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Украшения играют ключевую роль в оформлении стиля. Независимо от того, простой ли аутфит, акцентные аксессуары, такие как серьги-капли, широкие браслеты-каффы или многослойные жемчужные нити, способны придать ему интересный вид. Важно помнить о том, какие украшения должны составить основу вашего гардероба.

Пять универсальных украшений, которые сделают стильным любой образ
Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Серьги-капли остаются в тренде уже несколько лет, благодаря своей минималистичной форме, они умело подчеркивают стиль, будь то повседневный наряд или вечерний образ.

Жемчужные нити, снова на пике популярности в этом сезоне, могут быть стильно сочетаны не только с твидовыми костюмами в духе Chanel, но и с мешковатыми джинсами, базовыми футболками и другими элементами гардероба.

Массивные браслеты-каффы становятся еще одним трендом сезона, они могут носиться как на голой руке, так и поверх одежды, придавая образу смелости и индивидуальности.

Чокеры — отличный способ подчеркнуть шею и добавить шарма к образу. Они доступны в различных вариациях, от атласных лент до жемчужных, и могут дополняться колье разной длины с подвесками.

Массивные цепи добавляют образу дерзкости и грубости, превращая женственный стиль в более смелый и решительный. Они могут быть успешно сочетаны с различными элементами гардероба, такими как брючные костюмы, рубашки и платья.

КАК ВЫБРАТЬ УКРАШЕНИЯ : БАЗА И ТРЕНДЫ 2023
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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