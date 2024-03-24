Полное руководство по кашемиру: советы по уходу, ключевые моменты при выборе и совместимость с другой одеждой

Все о кашемире: как правильно ухаживать, на что обращать внимание при покупке и с чем носить

3:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ни в коем случае не отказывайте себе в удовольствии носить этот роскошный материал, который будет радовать вас не один сезон благодаря своей непревзойденной прочности и теплоте. Как гласит известная фраза Коко Шанель: "Жизнь слишком коротка, чтобы не носить кашемир".

Фото: openverse.org by Phoebe Lim is licensed under CC BY-SA 2.0.

Наша статья полностью посвящена кашемиру: как правильно ухаживать за ним, что следует учитывать при его выборе, а также почему этот вид шерсти считается таким драгоценным.

Что такое кашемир?

Кашемир — это тонкая шерстяная ткань, получаемая из подшерстка коз, проживающих в Гималаях, где благодаря суровым климатическим условиям формируется особо мягкий и теплый пух. Исторически это происходит в области Кашмир в Гималаях.

Почему кашемир так ценится?

Кашемир называют "мягким золотом" и это не случайно. Получается он из подшерстка коз, который вычесывается вручную только один раз в год. В процессе обработки объем сырья сокращается в два раза. При этом одна вещь требует шерсти как минимум трех коз. Учитывая, что козы обитают лишь в определенных районах, это делает кашемир роскошным и дорогим материалом.

Особенности кашемира

Кашемир обладает рядом преимуществ: он восемь раз теплее шерсти, при этом легкий и тонкий, не вызывает аллергии и позволяет коже дышать. Благодаря этим свойствам он не накапливает пыль и клещей, делая его предпочтительным выбором.

Виды кашемира

Бейби-кашемир, Пашмина, Смесовой кашемир и Экокашемир представляют различные категории данного материала, отличающиеся качеством и стоимостью. Бейби-кашемир, получаемый из подшерстка козлят, считается самым дорогим и ценным видом, в то время как экокашемир является искусственным аналогом натурального материала.

Как отличить кашемир от подделки?

Смотрите на состав изделия: настоящий кашемир должен содержать не менее 90% натурального волокна, а также учитывайте процентное содержание добавленных волокон. Отсутствие указания состава или его содержания ниже 90% может свидетельствовать о подделке.

Для правильного ухода за кашемировыми изделиями важно следовать нескольким рекомендациям. При стирке используйте машину на программе "шерсть/шелк" с холодной водой и отжимом не более 700 оборотов. Рекомендуется поместить свитер в специальный сетчатый мешочек, чтобы избежать повреждений от барабана. Используйте только специальные жидкие средства для шерсти или деликатных тканей, так как химчистка может повредить деликатные волокна.

После стирки кашемировые вещи следует сушить в разложенном горизонтальном положении.

Образование пилинга на кашемировом свитере - естественное явление из-за скручивания пряжи из пуха. Чтобы избежать проблем с катышками, изделие из кашемира не следует заношать, а после нескольких носок стоит постирать. Старайтесь не надевать вещь под грубую верхнюю одежду или без нее, также избегайте носить сумки на ремне, чтобы предотвратить образование пилинга.

Храните кашемировый свитер в шкафу в горизонтальном положении, чтобы избежать деформации изделия.













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