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Как тактично завершить отношения с парнем, чтобы не задеть его чувства

Как интеллигентно отшить парня, чтобы он не обиделся

1:23
Моя семья » Красота и стиль

"Нет более ужасной жестокости, чем жестокость женщины к мужчине, который любит ее, но которого она не любит", утверждает Сомерсет Моэм в своем романе "Луна и грош". Однако, не только влюбленный страдает. Даже самая обходительная девушка вынуждена применять различные методы, чтобы завершить нежелательные отношения. Может быть, мы делаем что-то не так? Узнайте, как вежливо отказать навязчивому поклоннику.

Как интеллигентно отшить парня, чтобы он не обиделся
Фото: Unsplash by Oziel Gómez is licensed under public domain
  1. Не давайте ложных надежд: иногда наше холодное поведение вызывает интерес у молодых людей, которые стремятся покорить сердце "Снежной королевы".
  2. Откажитесь от встреч: хотя его внимание и забота могут казаться приятными, на более близком уровне вам может быть некомфортно. Важно быть честным с самим собой и отказываться от встреч, сославшись на занятость.
  3. Отвечайте сухо: если парень вам действительно нравится, вы готовы выслушать его рассказы и поддержать. Если же нет, лучше отвечать коротко и без эмоций.
  4. Установите четкие границы: если у вас есть старый друг или коллега, который проявляет интерес, ограничьте общение только деловыми вопросами.
  5. Скажите, что ваше сердце занято: будьте готовы к тому, что он может обидеться, но лучше не затягивать с объяснениями, чтобы избежать еще больших обид. Выберите подходящее время и место для разговора, чтобы он мог лучше понять ваше решение.


Как отшить мужчину вежливо не обидев его. 5 рабочих способов
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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