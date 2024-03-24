Как тактично завершить отношения с парнем, чтобы не задеть его чувства

"Нет более ужасной жестокости, чем жестокость женщины к мужчине, который любит ее, но которого она не любит", утверждает Сомерсет Моэм в своем романе "Луна и грош". Однако, не только влюбленный страдает. Даже самая обходительная девушка вынуждена применять различные методы, чтобы завершить нежелательные отношения. Может быть, мы делаем что-то не так? Узнайте, как вежливо отказать навязчивому поклоннику.
Фото: Unsplash by Oziel Gómez is licensed under public domain
Не давайте ложных надежд: иногда наше холодное поведение вызывает интерес у молодых людей, которые стремятся покорить сердце "Снежной королевы".
Откажитесь от встреч: хотя его внимание и забота могут казаться приятными, на более близком уровне вам может быть некомфортно. Важно быть честным с самим собой и отказываться от встреч, сославшись на занятость.
Отвечайте сухо: если парень вам действительно нравится, вы готовы выслушать его рассказы и поддержать. Если же нет, лучше отвечать коротко и без эмоций.
Установите четкие границы: если у вас есть старый друг или коллега, который проявляет интерес, ограничьте общение только деловыми вопросами.
Скажите, что ваше сердце занято: будьте готовы к тому, что он может обидеться, но лучше не затягивать с объяснениями, чтобы избежать еще больших обид. Выберите подходящее время и место для разговора, чтобы он мог лучше понять ваше решение.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Как отшить мужчину вежливо не обидев его. 5 рабочих способов
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ