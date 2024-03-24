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Пять предметов в гардеробе, на которых можно и следует сэкономить

Пять вещей в гардеробе, на которых можно и даже нужно сэкономить

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Существуют предметы гардероба, которые обещают служить верой и правдой не один год, помогая вам экономить на покупках. Однако существуют и те, на которые тратить крупные суммы совершенно не стоит. Рассмотрим подробнее:

Пять вещей в гардеробе, на которых можно и даже нужно сэкономить
Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain
  1. Джинсы: в масс-маркете представлены отличные модели по разумным ценам, которые не выглядят дешево. Тем более, учитывая быструю смену моды, покупка дорогих трендовых джинсов неоправдана.
  2. Бижутерия: вложение в драгоценные металлы оправдано, но аксессуары для особых случаев можно найти и по более доступным ценам. При этом следует помнить, что бижутерия имеет свойство быстро изнашиваться.
  3. Белая футболка: практически в каждом масс-маркете можно найти качественные белые футболки по разумным ценам. Разница между ними и брендовыми вариантами незначительна, поэтому покупка из дорогих сегментов необоснована.
  4. Боди: многие модные личности приобретают боди в доступных магазинах, подчеркивая их стиль и доступность. Эти базовые предметы можно приобрести в нескольких вариантах цвета, не переплачивая за бренд.
  5. Майка-алкоголичка: еще одна базовая вещь, в которую не стоит вкладываться. Масс-маркет предлагает разнообразные стильные и качественные варианты по доступным ценам, поэтому нет смысла переплачивать за аналогичные изделия из дорогих брендов.

5 ВЕЩЕЙ, которые лучше НЕ ПОКУПАТЬ, если хочешь ЭКОНОМИТЬ! ЛИШНИЕ вещи в твоем ГАРДЕРОБЕ!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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