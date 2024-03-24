Пять предметов в гардеробе, на которых можно и следует сэкономить

Пять вещей в гардеробе, на которых можно и даже нужно сэкономить

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Существуют предметы гардероба, которые обещают служить верой и правдой не один год, помогая вам экономить на покупках. Однако существуют и те, на которые тратить крупные суммы совершенно не стоит. Рассмотрим подробнее:

Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Джинсы: в масс-маркете представлены отличные модели по разумным ценам, которые не выглядят дешево. Тем более, учитывая быструю смену моды, покупка дорогих трендовых джинсов неоправдана. Бижутерия: вложение в драгоценные металлы оправдано, но аксессуары для особых случаев можно найти и по более доступным ценам. При этом следует помнить, что бижутерия имеет свойство быстро изнашиваться. Белая футболка: практически в каждом масс-маркете можно найти качественные белые футболки по разумным ценам. Разница между ними и брендовыми вариантами незначительна, поэтому покупка из дорогих сегментов необоснована. Боди: многие модные личности приобретают боди в доступных магазинах, подчеркивая их стиль и доступность. Эти базовые предметы можно приобрести в нескольких вариантах цвета, не переплачивая за бренд. Майка-алкоголичка: еще одна базовая вещь, в которую не стоит вкладываться. Масс-маркет предлагает разнообразные стильные и качественные варианты по доступным ценам, поэтому нет смысла переплачивать за аналогичные изделия из дорогих брендов.

5 ВЕЩЕЙ, которые лучше НЕ ПОКУПАТЬ, если хочешь ЭКОНОМИТЬ! ЛИШНИЕ вещи в твоем ГАРДЕРОБЕ!