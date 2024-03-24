Пять предметов в гардеробе, на которых можно и следует сэкономить

Существуют предметы гардероба, которые обещают служить верой и правдой не один год, помогая вам экономить на покупках. Однако существуют и те, на которые тратить крупные суммы совершенно не стоит. Рассмотрим подробнее:
Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain
Джинсы: в масс-маркете представлены отличные модели по разумным ценам, которые не выглядят дешево. Тем более, учитывая быструю смену моды, покупка дорогих трендовых джинсов неоправдана.
Бижутерия: вложение в драгоценные металлы оправдано, но аксессуары для особых случаев можно найти и по более доступным ценам. При этом следует помнить, что бижутерия имеет свойство быстро изнашиваться.
Белая футболка: практически в каждом масс-маркете можно найти качественные белые футболки по разумным ценам. Разница между ними и брендовыми вариантами незначительна, поэтому покупка из дорогих сегментов необоснована.
Боди: многие модные личности приобретают боди в доступных магазинах, подчеркивая их стиль и доступность. Эти базовые предметы можно приобрести в нескольких вариантах цвета, не переплачивая за бренд.
Майка-алкоголичка: еще одна базовая вещь, в которую не стоит вкладываться. Масс-маркет предлагает разнообразные стильные и качественные варианты по доступным ценам, поэтому нет смысла переплачивать за аналогичные изделия из дорогих брендов.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
5 ВЕЩЕЙ, которые лучше НЕ ПОКУПАТЬ, если хочешь ЭКОНОМИТЬ! ЛИШНИЕ вещи в твоем ГАРДЕРОБЕ!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ