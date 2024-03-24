Когда эмоции становятся неуправляемыми: три простых и быстрых телесных практики для снятия напряжения

Когда эмоции больше не поддаются контролю: три быстрых и простых телесных практик, чтобы успокоиться

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Практика "Заземление" представляет собой технику психологической релаксации, которая помогает вернуть контроль над эмоциями, уменьшить тревогу и ощутить устойчивость и безопасность. Для выполнения этой практики необходимо поставить ноги на ширину плеч с опорой на три точки: пятка, мизинец и большой палец, немного согнуть колени, расслабить верхнюю часть тела и акцентировать внимание на стопах, представляя себе, что ты врастаешь в землю.

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Дыхательная практика "4 — 7 — 8" направлена на снижение уровня тревожности и расслабление организма. Для выполнения этой практики необходимо занять удобное положение сидя или лежа, сосредоточиться на дыхании, прижать кончик языка к нёбу, сделать глубокий вдох носом, задержать дыхание и медленно выдохнуть через рот.

Практика "Бросание якоря" помогает вернуться к реальности, контролировать эмоции и развивать устойчивость. Для выполнения этой практики необходимо обратить внимание на первые мысли и чувства, двигать руками и ногами, обратить внимание на тело и окружающую обстановку, осознавая настоящий момент и вовлекаясь в него.





7 телесных практик от тревоги 3.0 | Павел Федоренко