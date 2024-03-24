Новый метод для улучшения внешнего вида лица, который гарантирует подтяжку и придание коже здорового сияния

С возрастом кожа теряет свою естественную упругость и сияние из-за замедленных процессов регенерации клеток и уменьшения выработки молекул коллагена и эластина. Для борьбы с этими признаками старения, в бьюти-ритуал включают лифтинг-кремы и посещения косметолога для различных процедур. Новая эффективная процедура для лица с эффектом лифтинга от бренда Comfort Zone, основанная на технологии Archi-lift, призвана решить эти проблемы. Она направлена на увеличение плотности и упругости кожи, сокращение глубины морщин и пигментации.
Процедура "Про Лифт Делюкс" начинается с аромаритуала с использованием эфирных масел Tranquillity. Затем проводится очищение кожи с помощью лосьона, содержащего молочную кислоту и глюконолактон, что подготавливает кожу к следующим этапам. Для достижения лифтинг-эффекта мастер проводит массаж лица с применением французских и японских техник, а затем наносит пилинг Sublime Skin. Этот пилинг на основе комплекса кислот глубоко обновляет кожу, улучшает ее текстуру и придает здоровое сияние.
Во время действия пилинга мастер делает массаж рук и предплечий. После этого наносится лифтинг-маска, увлажняющая и осветляющая кожу, а в завершении процедуры наносятся основные уходовые средства: лифтинг-сыворотка, крем для лица и для век. После процедуры кожа выглядит свежей и сияющей без необходимости периода реабилитации, что позволяет проводить ее перед важными событиями, сохраняя при этом естественный и отдохнувший вид.
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