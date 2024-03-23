Масла для ухода за кожей лица: кто может воспользоваться ими и как сделать правильный выбор

Масло для лица: кому подойдет и какое выбрать

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В современном домашнем уходе за кожей становится все популярнее использование ухаживающих масел для лица. Бьюти-блогеры в один голос рекомендуют их, демонстрируя впечатляющие результаты — кожа становится ровной и сияющей.

Фото: openverse.org by costingpro is licensed under CC BY-SA 2.0.

Однако важно отметить, что использование обычных кулинарных масел для этой цели не рекомендуется из-за риска аллергических реакций и неприятных ощущений. Лучше обратить внимание на новинки и популярные продукты от известных брендов, у которых в ассортименте имеются масла для лица. Важно выбрать подходящее по составу и типу кожи. Производители смешивают различные масла и ингредиенты для решения различных проблем кожи. Рекомендуется наносить масло утром и вечером, аккуратно втирая его по массажным линиям лица. После впитывания масла через 15-20 минут лицо можно протереть бумажной салфеткой и нанести сыворотку, крем или макияж. Основное преимущество масла — защита кожи от неблагоприятных внешних воздействий и ароматерапевтический эффект. Миф о том, что масла противопоказаны для жирной или комбинированной кожи, не соответствует действительности. Определенные эфирные масла могут бороться с воспалениями и подсушивать их. Рекомендуется использовать масло для лица курсом — один-два месяца, сделать перерыв того же срока или дольше.

На рынке представлены разнообразные масла для лица различных брендов с различными ингредиентами и ценами. Некоторые из них:

Blue Orchid от Clarins — для сухой и обезвоженной кожи;

Lotus Face от Clarins — для жирной и комбинированной кожи;

Dior Prestige от Dior — восстанавливающее масло с нектаром гранвильской розы;

Abeille Royale от Guerlain — масло-лифтинг с медом и эксклюзивным маточным молоком;

L'Intemporel от Givenchy — антивозрастное масло с аргановым маслом и маслом камелии;

Black Rose Precious Face Oil от Sisley — масло для зрелой кожи с черной розой и другими ухаживающими компонентами.

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