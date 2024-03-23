Идеальные продукты для ухода за кожей в области глаз помогут вам освежиться после сна и устранить отечность

Лучшие средства для кожи вокруг глаз — они помогут проснуться и снимут отеки

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В повседневной суете важно уделить внимание уходу за собой. Особенно важно утром подобрать средства, которые помогут вам освежиться и избавиться от отечности в области глаз. Мы подобрали лучшие патчи, кремы, гели, сыворотки, а также праймеры и массажеры, которые за несколько минут справятся с отечностью и темными кругами под глазами, придавая коже здоровое сияние и свежесть.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первое в нашем списке — патчи Ansaligy в сочетании с роллер-массажером Quarz Store. Эти патчи, представленные в различных ароматах, обеспечивают увлажнение и снимают отечность, а роллер-массажер из розового кварца приятно охлаждает кожу и стимулирует кровообращение.

Гидрогелевые патчи от темных кругов под глазами с анти-эйдж эффектом Super Beezy также заслуживают внимания. С их помощью можно разгладить кожу и устранить следы от сна на "неправильных" подушках.

Кубики льда Anne Semonin — отличное решение для тех, кто хочет выглядеть свежо и отдохнувшим даже в самые ранние утренние часы. Эти кубики льда помогают устранить отечность и придать коже сияние.

Крем от признаков усталости для кожи вокруг глаз Capital Energie от Dr. Pierre Ricaud обладает прохладной гелевой текстурой и содержит комплекс полезных ингредиентов, таких как гесперидин, гиалуроновая кислота и витамин Е, которые помогают снять признаки усталости и улучшают кровообращение.

Сыворотка для лифтинга кожи вокруг глаз Derma Lift 5.0 от Dermaceutic рекомендуется для использования после 30 лет. Средство содержит пептидный комплекс и аюрведическое масло бакучи, которые помогают бороться с признаками старения кожи, а также обладает приятным охлаждающим эффектом.

Выбирая подходящие средства для ухода за кожей вокруг глаз, вы можете ощутить настоящее удовольствие и уверенность в своем внешнем виде.

Как убрать тёмные круги и отёки под глазами? // Эффект панды🐼: простой рецепт для осветления кожи