Ампулы, сыворотки, кремы и основы для макияжа: отличные продукты для ухода за кожей, рекомендуемые визажистами

Ампулы, сыворотки, кремы и базы под макияж: лучшие уходовые средства по мнению визажистов

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В статье рассматриваются предпочтения визажистов относительно средств, необходимых для подготовки кожи к макияжу. Эксперты рекомендуют как проверенные временем бестселлеры, так и свежие бьюти-новинки.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Увлажняющий крем Re-New & Lifting Face Defence, I Love Skin

Любимое средство для осеннего времени, этот крем легок в текстуре, быстро впитывается и обеспечивает матирование кожи. Идеальное начало перед нанесением макияжа.

Цена: 3450 руб.

Увлажняющий крем Emolliense, SkinCeuticals

Кремы SkinCeuticals насыщены питательными маслами, которые эффективно увлажняют кожу, придавая ей сияние без жирности.

Цена: 5616 руб.

База под макияж, Make Up Atelier или Laura Mercier

Перед нанесением макияжа важно использовать базу для лица от Make Up Atelier или Laura Mercier, чтобы обеспечить долговременность мейкапа в осенние дни.

Цена: 1355 руб. (Make Up Atelier), 3420 руб. (Laura Mercier)

Бальзам для губ, Lucas' Papaw

Особое внимание следует уделить уходу за губами, и бальзам Lucas' Papaw является отличным выбором для сохранения их увлажненности и защиты от негативного воздействия ветра.

Цена: 685 руб.

Крем-гель для лица Youthquake, Marc Jacobs Beauty

Этот крем на основе энзимов ананаса идеально подходит для осеннего времени. Он придает коже свежесть и сияние, не забивает поры, и обеспечивает минимальное потребление продукта.

Цена: 4090 руб.

САМА СЕБЕ ВИЗАЖИСТ/ Базы под макияж. Чем готовить кожу перед макияжем