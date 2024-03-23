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Пять продуктов для ухода за лицом и телом, с которых отлично начинать свое утро

Пять средств для лица и тела, с которых здорово начинать утро

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Пять продуктов для ухода за кожей лица, подтвержденных нами, чтобы начать утро с правильным настроением:

Пять средств для лица и тела, с которых здорово начинать утро
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  1. Youthquake крем-гель для лица, Marc Jacobs Beauty: Освежает цвет лица и добавляет сияния. Идеально подходит для осени. Цена: 4 090 руб.
  2. Сыворотка для лица Blue Serum, Chanel: Возвращает коже эластичность, насыщает ее влагой и запускает процессы регенерации. Также может использоваться в качестве базы под макияж. Цена: 7 450 руб.
  3. Кубики льда для мгновенного сияния кожи, Anne Semonin: Маст-хэв для борьбы с отеками утром. Содержит экстракты тефрозии пурпурной и красные водоросли, которые увлажняют и повышают упругость кожи. Цена: 6 378 руб.
  4. Праймер для кожи вокруг глаз против усталости Anti Fatigue, Becca: Готовит кожу к нанесению консилера, матирует и увлажняет. Содержит экстракты огурца, чая матча и кофеина. Цена: 2 300 руб.
  5. Патчи Panda's Dream Eye Patch, Tony Moly: Осветляют темные круги и пигментные пятна, убирают мешки и припухлости под глазами. Содержат экстракты бамбука, алоэ, огурца, картофеля, касторового масла и ши. Цена: 120 руб.

5 Шагов, Чтобы Выглядеть с Утра Человеком 🤪
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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