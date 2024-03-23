Без использования инъекций: способ восстановить увядшую и безжизненную кожу с помощью одной процедуры

Без инъекций: как спасти обезвоженную и тусклую кожу одной процедурой

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Одной из популярных и безопасных процедур, способных вернуть коже упругость и свежесть, является Dermadrop. Мария Захарова, тренер-косметолог из бьюти-пространства The Face Only, рассказывает о неинвазивной мезотерапии, ее преимуществах, применении и противопоказаниях.

Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Dermadrop — это процедура, признанная эффективной в восстановлении кожи. Она представляет собой альтернативу биоревитализации, обеспечивая коже необходимое увлажнение и освежающий эффект.

В процессе Dermadrop используются сыворотки на основе мелкомолекулярной гиалуроновой кислоты, необходимой для поддержания увлажненности кожи. Процедура безболезненна и не требует использования игл.

Рекомендуется проводить курс из 8-10 процедур один-два раза в год для достижения максимального эффекта. Это помогает коже восстановиться и приобрести здоровый вид.

Процедура Dermadrop обеспечивает увлажнение и питание кожи, создавая защитную пленку. Сыворотки могут быть адаптированы к индивидуальным потребностям кожи, решая проблемы, такие как акне, морщины или потеря упругости.

Dermadrop подходит для всех типов кожи и не имеет возрастных ограничений. Процедура также безопасна во время беременности и грудного вскармливания.

Противопоказаний к проведению Dermadrop практически нет, за исключением индивидуальной непереносимости компонентов. Перед процедурой рекомендуется пройти консультацию для исключения возможных рисков.

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