Как действует улиточный муцин в косметике и насколько он действительно полезен, как утверждают?

Как работает муцин улитки в косметике и действительно ли он так полезен, как о нем говорят

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Муцин — новый тренд в косметологии, его применяют даже в скрабах для тела. Этот ингредиент стал популярным благодаря Корее, хотя его использование известно уже давно, особенно в Латинской Америке. Однако стоит ли считать муцин таким полезным, как говорят, и существуют ли у него противопоказания? Давайте разберемся!

Фото: openverse.org by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

Муцин — это секрет улиток, который выделяется ими в ответ на стресс. Он состоит из гликопротеинов, обладает регенерирующими свойствами и содержит гиалуроновую кислоту, витамины и минеральные элементы. Его добывают на специальных фермах, где выращивают улиток, и существует два способа сбора: путем вибрации или изменением температуры окружающей среды.

Состав муцина очень богат: он содержит витамины, коллаген, эластин, аллантоин и другие полезные компоненты. Муцин способствует борьбе с морщинами, постакне, пигментными пятнами и рубцами, а также защищает кожу от ультрафиолетового излучения и стимулирует синтез коллагена.

Существует несколько мифов о муцине, например, что он способен заполнить морщины. Однако исследования показывают, что его эффект на морщины не настолько значителен. Тем не менее, муцин оказывает увлажняющее, противовоспалительное и регенерирующее действие.

При выборе косметики с муцином стоит обращать внимание на ее состав и процентное содержание этого ингредиента. Не стоит забывать, что муцин может вызывать аллергические реакции и имеет противопоказания, поэтому перед его использованием лучше проконсультироваться с косметологом.

Муцин улитки. Мы ее на самом деле недооцениваем! Разбираем состав. Лучшая косметика!