Как действует улиточный муцин в косметике и насколько он действительно полезен, как утверждают?

Муцин — новый тренд в косметологии, его применяют даже в скрабах для тела. Этот ингредиент стал популярным благодаря Корее, хотя его использование известно уже давно, особенно в Латинской Америке. Однако стоит ли считать муцин таким полезным, как говорят, и существуют ли у него противопоказания? Давайте разберемся!
Муцин — это секрет улиток, который выделяется ими в ответ на стресс. Он состоит из гликопротеинов, обладает регенерирующими свойствами и содержит гиалуроновую кислоту, витамины и минеральные элементы. Его добывают на специальных фермах, где выращивают улиток, и существует два способа сбора: путем вибрации или изменением температуры окружающей среды.
Состав муцина очень богат: он содержит витамины, коллаген, эластин, аллантоин и другие полезные компоненты. Муцин способствует борьбе с морщинами, постакне, пигментными пятнами и рубцами, а также защищает кожу от ультрафиолетового излучения и стимулирует синтез коллагена.
Существует несколько мифов о муцине, например, что он способен заполнить морщины. Однако исследования показывают, что его эффект на морщины не настолько значителен. Тем не менее, муцин оказывает увлажняющее, противовоспалительное и регенерирующее действие.
При выборе косметики с муцином стоит обращать внимание на ее состав и процентное содержание этого ингредиента. Не стоит забывать, что муцин может вызывать аллергические реакции и имеет противопоказания, поэтому перед его использованием лучше проконсультироваться с косметологом.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.