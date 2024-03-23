Пять кремов для лица до 1000 рублей, которые рекомендуют звезды и дерматологи и действительно эффективны

Пять действительно хороших кремов для лица до 1000 рублей, которые используют звезды и советуют дерматологи

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В нашем обзоре пять увлажняющих кремов для лица, которые отличаются доступной ценой, но при этом пользуются популярностью среди звезд и рекомендаций от ведущих косметологов и дерматологов.

Фото: openverse.org by AGRONAUTI is licensed under CC BY-SA 2.0.

Moisturizing Cream, CeraVe:

Избранное средство Меган Фокс и рекомендовано дерматологами.

Содержит гиалуроновую кислоту и комплекс церамидов.

Легкая текстура, подходит для чувствительной кожи.

Цена: 337 руб. (50 мл)

All Day Hydrator, Sephora Collection:

Крем с 96% натуральным составом.

Содержит гиалуроновую кислоту, витамины С и Е.

Увлажняет и защищает кожу от внешних факторов.

Цена: 590 руб (50 мл)

ColdCream, Weleda:

Защищает кожу от холода и перепадов температуры.

Содержит масло сладкого миндаля и пчелиный воск.

Идеально подходит для чувствительной кожи.

Цена: 905 руб. (30 мл)

Light Ultra-Moisturizing Cream, Topicream:

Универсальное средство для женщин, мужчин и детей.

Содержит глицерин и мочевину для увлажнения кожи.

Подходит для чувствительной кожи, не вызывает аллергии.

Цена: 984 руб. (40 мл)

Lipikar AP+M, La Roche-Posay:

Рекомендован для чувствительной кожи, в том числе младенцев.

Содержит масло карите, ниацинамид и термальную воду.

Уменьшает сухость, зуд и имеет противовоспалительное действие.

Цена: 629 руб. (75 мл)

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