Для борьбы с тусклостью и обезвоживанием кожи: пять эффективных тканевых масок, которые действительно приносят результаты

Против тусклости и сухости кожи: пять реально работающих тканевых масок

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В этом обзоре представлены пять тканевых масок, способных решить проблемы с шелушением, покраснением, сухостью и другими несовершенствами кожи всего за 15 минут.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Увлажняющая маска с гиалуроновой кислотой DERMASK, Dr. Jart+: эта маска на основе микрофибры с олиго-гиалуроновой кислотой и экстрактами морских водорослей предотвращает потерю влаги и интенсивно увлажняет кожу. Стоимость: 332 рубля. Коллагеновая маска для лица Intensive Care, Valmont: содержащий чистый коллаген этот продукт мгновенно подтягивает и разглаживает кожу, устраняя сухость и насыщая ее влагой. Стоимость: 10 732 рубля. Увлажняющая тканевая маска Hyaluronic Acid Water Deep Power Ringer Mask Pack, Elizavecca: эта маска с успокаивающими экстрактами обеспечивает коже интенсивное увлажнение и придает ей сияние. Стоимость: 65 рублей. Интенсивная маска для лифтинга LIFT-MASK, Filorga: специальная технология SKIN-LIFTING TECHNOLOGY обеспечивает моментальный лифтинг-эффект, насыщая кожу активными компонентами за 15 минут. Стоимость: 870 рублей. Маска с церамидами для интенсивного увлажнения кожи, Face in-Shot Hydro Lift Mask, The Oozoo: эта маска содержит аковпорин, фуллерен и эктоин, которые увлажняют кожу и создают защитную пленку.

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