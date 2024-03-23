Для борьбы с тусклостью и обезвоживанием кожи: пять эффективных тканевых масок, которые действительно приносят результаты

В этом обзоре представлены пять тканевых масок, способных решить проблемы с шелушением, покраснением, сухостью и другими несовершенствами кожи всего за 15 минут.
Фото: Нейросеть Шедеврум
Увлажняющая маска с гиалуроновой кислотой DERMASK, Dr. Jart+: эта маска на основе микрофибры с олиго-гиалуроновой кислотой и экстрактами морских водорослей предотвращает потерю влаги и интенсивно увлажняет кожу. Стоимость: 332 рубля.
Коллагеновая маска для лица Intensive Care, Valmont: содержащий чистый коллаген этот продукт мгновенно подтягивает и разглаживает кожу, устраняя сухость и насыщая ее влагой. Стоимость: 10 732 рубля.
Увлажняющая тканевая маска Hyaluronic Acid Water Deep Power Ringer Mask Pack, Elizavecca: эта маска с успокаивающими экстрактами обеспечивает коже интенсивное увлажнение и придает ей сияние. Стоимость: 65 рублей.
Интенсивная маска для лифтинга LIFT-MASK, Filorga: специальная технология SKIN-LIFTING TECHNOLOGY обеспечивает моментальный лифтинг-эффект, насыщая кожу активными компонентами за 15 минут. Стоимость: 870 рублей.
Маска с церамидами для интенсивного увлажнения кожи, Face in-Shot Hydro Lift Mask, The Oozoo: эта маска содержит аковпорин, фуллерен и эктоин, которые увлажняют кожу и создают защитную пленку.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ