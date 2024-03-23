Включение пяти продуктов с экстрактами зелёного чая в ежедневный уход за собой — это то, что стоит учесть в вашей регулярной косметической программе

Пять средств с экстрактами зеленого чая, которые стоит включить в бьюти-рутину

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Знание о пользе зелёного чая распространено повсеместно, но его экстракты также оказывают благотворное воздействие на кожу и часто добавляются в косметические средства. Эксперт в области дерматологии и косметологии, Виктория Гончарук, объясняет, что дубильные вещества, такие как танины, в зелёном чае обладают превосходными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они способствуют снижению отёков, борются со свободными радикалами и помогают бороться с морщинами. Экстракты зелёного чая успокаивают кожу и часто подходят для очень чувствительной кожи.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В большинстве случаев эти экстракты добавляются в натуральные составы очищающих, увлажняющих и анти-возрастных средств. Ниже приведены пять лучших продуктов с экстрактами зелёного чая, которые стоит включить в вашу косметическую рутину:

Отшелушивающая маска для лица Youthmud, Glamglow: маска, содержащая листья зелёного чая, различные виды глины и вулканическую пемзу, осветляет, смягчает и разглаживает кожу, при этом результаты заметны уже через 10 минут. Стимулирующий и защищающий тоник Tonique Aromatique, Méthode Jeanne Piaubert: тоник на основе зелёного чая и эфирных масел стимулирует и защищает кожу от внешних воздействий, а также имеет приятный расслабляющий аромат. Сыворотка для жирной и комбинированной кожи лица Green Tea Watery Serum, It's Skin: эта сыворотка, содержащая экстракты зелёного чая, бамбука, сливы, ириса и огурца, интенсивно увлажняет, придаёт сияние, нормализует работу сальных желёз и обладает бактерицидным воздействием. Сыворотка для здорового сияния кожи лица Legendary Enmei, Future Solution LX, Shiseido: эта сыворотка из линии Future Solution LX, Shiseido, содержащая экстракты зелёного чая юджи и растения Enmei, обновляет кожу и улучшает её состояние уже на следующее утро. Сыворотка с лифтингом Lift Sculptor, Capture Youth, Dior: эта антивозрастная сыворотка Capture Youth, Dior, содержащая экстракты зелёного и белого чая, разглаживает морщины, делает кожу более упругой и подтягивает контур лица.

Зеленый чай в корейской косметике