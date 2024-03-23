Эксперт объясняет, можно ли сокращать расходы на уходовую косметику и как это делать наиболее эффективно

Эксперт дерматолог Елена Доброгорская разъясняет, можно ли экономить на косметике для ухода за кожей и как это делать наиболее эффективно. Как отмечает специалист, стоимость косметики включает в себя множество факторов, таких как производство, разработка формулы, маркетинг и транспортные расходы. Однако, не всегда высокая цена гарантирует качество продукта. Нередко продукция от дорогих брендов лишена особых качественных характеристик и может не соответствовать своей цене. По мнению Доброгорской, профессиональная косметика, часто рекомендуемая косметологами, обычно более эффективна, так как содержит больше активных компонентов.
Стоимость уходовых средств в диапазоне от 5 000 до 10 000 рублей может предложить качественные продукты, не обязательно обращаться к брендам класса люкс. Однако, цена продуктов за 20 000 рублей и выше часто завышена из-за привлекательности бренда.
Существуют и бюджетные варианты уходовых средств с хорошей репутацией, такие как Cerave или The Ordinary, которые могут служить как универсальные увлажнители. Тем не менее, на средства за 1 000 рублей или менее стоит смотреть с осторожностью, поскольку они часто не приносят реальной пользы для кожи.
Относительно очищающих средств и тоников Доброгорская отмечает, что их качество играет важную роль в уходе за кожей, и не стоит экономить на этих продуктах. Скрабы и маски не обязательно должны быть дорогими, но их эффективность может зависеть от состава и качества ингредиентов.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.