Хайлайтер: зачем он используется и как подобрать подходящий

Хайлайтер: зачем его применяют и как выбрать правильный

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для достижения идеального макияжа важно подчеркнуть нужные черты лица и скрыть недостатки. В этом поможет хайлайтер. Метод его применения зависит от типа продукта.

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Кремовый хайлайтер:

Наносите его до или после тонального крема, в зависимости от его интенсивности.

Не сочетайте с самофиксирующимися тональными средствами с пудровым финишем.

Наносите напрямую, с помощью кисти или пальцев, а затем зафиксируйте пудрой для более долгого сияния.

Жидкий хайлайтер:

Добавьте несколько капель в тональное средство для более сияющего эффекта.

Наносите пальцами или кистью на выступающие участки лица.

Пудровый хайлайтер:

Наносите специальной кистью или спонжем после всех других пудровых средств.

Растушуйте средство, чтобы избежать видимых полос.

При выборе хайлайтера учитывайте оттенок кожи, ее тип и состояние, а также цель использования продукта. Протестируйте его на коже перед покупкой.

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