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Хайлайтер: зачем он используется и как подобрать подходящий

Хайлайтер: зачем его применяют и как выбрать правильный

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Для достижения идеального макияжа важно подчеркнуть нужные черты лица и скрыть недостатки. В этом поможет хайлайтер. Метод его применения зависит от типа продукта.

Хайлайтер: зачем его применяют и как выбрать правильный
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кремовый хайлайтер:

  • Наносите его до или после тонального крема, в зависимости от его интенсивности.
  • Не сочетайте с самофиксирующимися тональными средствами с пудровым финишем.
  • Наносите напрямую, с помощью кисти или пальцев, а затем зафиксируйте пудрой для более долгого сияния.

Жидкий хайлайтер:

  • Добавьте несколько капель в тональное средство для более сияющего эффекта.
  • Наносите пальцами или кистью на выступающие участки лица.

Пудровый хайлайтер:

  • Наносите специальной кистью или спонжем после всех других пудровых средств.
  • Растушуйте средство, чтобы избежать видимых полос.

При выборе хайлайтера учитывайте оттенок кожи, ее тип и состояние, а также цель использования продукта. Протестируйте его на коже перед покупкой.

Хайлайтер: как выбирать, куда наносить и зачем. Какой цвет хайлайтера подходит лучше.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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