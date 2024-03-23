Устаревшие представления о натуральной косметике, которые следует пересмотреть

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Мифы об органической косметике, которые пора забыть

1:46
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Сегодня термины "органика", "эко", "натуральная" и "vegan" часто встречаются на упаковках косметики, обеспечивая ей высокие продажи. Однако часто слово "эко" не гарантирует этичного производства, а скорее является маркетинговым приемом. Брендов, действительно взявших на себя экологическую ответственность, немного.

Мифы об органической косметике, которые пора забыть
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Существует разница между "натуральной" и "органической" косметикой. Первая может содержать лишь несколько компонентов природного происхождения, в то время как для органической требуется использование не менее 95% органических ингредиентов с сертификацией каждого из них.

Органическая косметика обязана быть упакована в материалы, включающие переработанный пластик или биоразлагаемые материалы, и не должна тестироваться на животных. "Био" косметика обладает схожими требованиями по составу.

Органическая косметика не всегда исключает возможность аллергических реакций, так как аллергеном может выступать любой компонент, независимо от его происхождения. Также органическая косметика не всем подходит, так как требуется индивидуальный подбор продуктов для разных типов кожи.

Важно понимать, что органическая косметика не равно народным рецептам, так как все ее компоненты подбираются с учетом их взаимодействия друг с другом. И хотя органическая косметика может содержать синтетические компоненты в качестве консервантов, некоторые вещества все же запрещены, такие как продукты ГМО или сырье животного происхождения.

Наконец, срок годности органической косметики обычно не превышает 12 месяцев из-за отсутствия сильных консервантов. Покупателям следует обращать внимание на срок годности при выборе продуктов, чтобы быть уверенными в их качестве.

Натуральная косметика - польза или обман? Развенчиваем мифы!
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