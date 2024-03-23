Утреннее освежение можно начать с энергичных продуктов, содержащих кофеин: сыворотки, гели и скрабы

С ними утро тоже начнется бодро: сыворотки, гели и скрабы с кофеином в составе

2:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кофеин, как известно, является эффективным природным стимулятором. Многие из нас замечали, что всего одна-две чашки кофе могут поднять настроение и дать бодрость на весь день. Однако не только напитки с кофеином могут помочь в борьбе с утренней дремотой, но и косметические средства, обогащенные этим ингредиентом, также оказываются весьма эффективными. Они не только приятно пахнут, но и обладают рядом полезных свойств.

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В частности, кофеин присутствует в сыворотках для области вокруг глаз, где он помогает снять отеки и уменьшить появление темных кругов под глазами, вызванных усталостью и недостаточным сном. В уходовой косметике для тела он обеспечивает глубокое увлажнение и стимулирует лимфодренаж (неудивительно, что его добавляют в антицеллюлитные скрабы и гели). Также кофеин широко используется в шампунях и концентратах для кожи головы для укрепления и стимуляции роста волос. А экстракты кофеиновых зерен незаменимы в гелях для душа, рекомендуемых для использования сразу после пробуждения.

Если вы решили воспользоваться пользой кофеина в косметике, ниже представлены некоторые из самых популярных и необходимых средств, обогащенных кофеином. Выбирайте то, что подходит именно вам!

Сыворотка для кожи вокруг глаз Caffeine, The Inkey List. Эта сыворотка, упакованная в минималистичный черно-белый флакон, содержит высокую концентрацию кофеина. Она помогает подтянуть кожу вокруг глаз, разгладить морщины, уменьшить отечность и темные круги. Отзывы о ней на бьюти-форумах только положительные. Сыворотка для кожи вокруг глаз Caffeine Solution 5% + EGCG, The Ordinary. Еще одна эффективная сыворотка от отечности и темных кругов под глазами, содержащая кофеин и эпигаллокатехин галлат из зеленого чая. Она придает освежающий эффект, идеальный для утра. Сухой кофейно-шоколадный скраб для тела Dry Scrub Chocolate, Mixit. Смесь кофе и шоколада в этом сухом скрабе придает коже упругость, уменьшает растяжки и целлюлит. Можно использовать как для лица, так и для тела. Моделирующий гель для тела Body Sculptor, Biotherm. Этот гель с кофеином из линии Body Sculpter, Biotherm, помогает уменьшить объемы талии и бедер. Производитель обещает результат уже через месяц. Крем для тела Ethiopian Green Coffee, The Body Shop. Скоро в продаже появится крем для тела с органическим зеленым кофе из Эфиопии. Он улучшает эластичность кожи, устраняет сухость и шелушения, обладает заживляющими свойствами.

The Ordinary🌸Caffeine Solution - СЫВОРОТКА ОТ ОТЁКОВ ПОД ГЛАЗАМИ / особенности [JuliaM]