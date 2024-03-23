Можно ли определить скулы на круглом лице, вызовут ли филлеры отеки и какие еще неочевидные вопросы можно задать косметологу

Можно ли найти у себя скулы, если лицо круглое, появляются ли отеки из-за филлеров и еще 6 неочевидных вопросов косметологу

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наталья Романова, врач-дерматовенеролог и косметолог из клиники эстетической медицины Aging Control, отвечает на необычные, но часто задаваемые вопросы о красоте.

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Связь между неправильным прикусом и формой губ: неправильный прикус оказывает влияние не только на форму губ, но также на овал лица, линию нижней челюсти и форму подбородка. Гармонизация лица может быть достигнута путем коррекции губ и нижней трети лица. Контурная пластика гиалуроновой кислотой может улучшить эстетику, однако рекомендуется также обращаться к ортодонтам для решения проблемы "изнутри". Курение и кисетные морщины: курение может привести к появлению кисетных морщин раньше, чем у некурящих. Это связано с дефицитом витамина C у курильщиков, который необходим для синтеза коллагена, отвечающего за упругость кожи, а также с гипертонусом круговой мышцы рта, вызванным повышенной мимической активностью. Пухлые щеки и косметология: современные методы аппаратной и инъекционной косметологии позволяют справиться с пухлыми щеками. Техники, такие как ультразвуковой SMAS-лифтинг или инъекционные липолитические мезококтейли, могут быть эффективны в уменьшении объема лица. Влияние филлеров на лицо с возрастом: использование большого количества филлеров может привести к отечности, особенно у пациентов с отечно-деформационным типом старения. Подход к использованию филлеров должен быть индивидуализированным, чтобы избежать неестественного результата. Веснушки и их необходимость в удалении: веснушки являются генетически наследуемым признаком и не требуют удаления. Они придают лицу шарм и очарование. Лазерная шлифовка и борьба с постакне: лазерная шлифовка может быть эффективным методом борьбы с постакне, однако также используются и другие методики, такие как игольчатый RF-лифтинг и коллагеностимулирующая терапия, направленные на выравнивание рельефа кожи.

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