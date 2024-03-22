Три принципа, ведущие к достижению желаемой формы, сформулированные фитнес-тренером Соней Солдатовой

Три шага к идеальному телу от фитнес-тренера Сони Солдатовой

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Резюме фитнес-тренера и предпринимательницы Сони Солдатовой впечатляет не только ее идеальной фигурой, но и доступностью и бюджетностью ее советов по уходу за телом.

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Шаг 1. Массаж мочалкой-перчаткой

Соня рекомендует использовать мочалку-перчатку в качестве замены дорогим скрабам и пилингам для тела. Этот массаж улучшает кровообращение, питание кожи и ее тонус, и стоит всего около 200 рублей в сочетании с любым гелем для душа.

Шаг 2. Скрабирование

Для более глубокого очищения Соня рекомендует добавить скраб для тела. Она предпочитает бюджетные варианты, такие как скрабы от "Рецептов Бабушки Агафьи", либо более дорогие варианты, например, от Clarins.

Шаг 3. Увлажнение

После скраба необходимо увлажнение. Сухая кожа требует особого внимания, поэтому Соня всегда использует крем для тела, особенно после солнца и контакта с соленой водой в море. Она делится своими топ-3 любимыми средствами на любой бюджет, включая молочко для тела от Nivea, молочко для тела "Карите" от L'Occitane и крем для тела Lift-Fermete от Clarins.

Бьюти-совет

Соня напоминает, что внешнее состояние отражает наше внутреннее состояние. Помимо ухода за собой, важно правильно питаться, поддерживать чистоту изнутри и включать в свою жизнь физические нагрузки, которые приносят удовольствие.

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