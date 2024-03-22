Импонирует состав косметических продуктов, предназначенных для снятия стресса, однако насколько эффективно это действует на практике?

Состав антистресс-косметики впечатляет, но реально ли все это работает

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Если глаза — зеркало души, то кожа — отражение общего состояния организма. Не выспались, перенервничали, всю неделю не отрывались от монитора? Привет, синяки под глазами, отеки и серый, как небо Петербурга, цвет лица. А вот во время отпуска и "гусиные лапки" разглаживаются, и тон становится равномерным, мы начинаем нравиться себе даже без макияжа и фильтров.

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Но как быть, если каникулы на берегу океана в ближайшее время не светят, а кожа уже подает сигналы SOS? Поможет ли модная в последнее время антистресс-косметика? Или же это лишь маркетинговый ход, и сначала нужно разобраться с проблемой изнутри, чтобы заметить изменения снаружи?

Больше паники — меньше коллагена

Голливудский косметолог Эми Векслер, выпустившая бестселлер "Безупречная внешность", считает, что стресс визуально "состаривает" нас на 3-6 лет. В основе такого утверждения лежат несколько исследований.

Ученые Стэнфордского университета несколько месяцев наблюдали за студентами. И выяснили, что во время подготовки к экзаменам и их сдачи у ребят резко обострялись проблемы с кожей: акне, розацеа, обезвоживание, птоз. Профессора из Института психиатрии Королевского колледжа Лондона и Государственного Университета Огайо доказали: раны людей, подверженных стрессу, заживают в два раза медленнее, а морщины, наоборот, появляются раньше. Как это связано?

Чем это отличается от средств anti-age?

Экспериментировать с составами, пытаясь защитить кожу от стресса, начали в Азии лет 10-12 назад. Загрязнение воздуха, постоянное ношение масок, воздействие излучения от экранов — все это негативно сказывалось на внешнем виде населения. Ученые Японии и Китая обогащали состав традиционных антивозрастных средств новыми ингредиентами, изучали результаты. Лучше других зарекомендовали себя пробиотики, аминокислоты, антиоксиданты. База же осталась прежней: коллаген, витамины А, С, Е, пантенол, микроэлементы. Позже бьюти-гиганты США начали совершенствовать научные разработки, адаптируя их под европейский тип кожи.

Что в составе

Косметологи предупреждают: иногда бренды играют нечестно. Вместо маркировки "anti-age" указывают "anti-stress". То есть кожа получает полноценный антивозрастной уход, но от воздействия кортизола ее это не защищает. Чтобы не купиться на маркетинговую уловку, стоит получше изучать состав.

МИФЫ ПРО КОСМЕТИКУ