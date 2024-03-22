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Импонирует состав косметических продуктов, предназначенных для снятия стресса, однако насколько эффективно это действует на практике?

Состав антистресс-косметики впечатляет, но реально ли все это работает

2:36
Моя семья » Красота и стиль

Если глаза — зеркало души, то кожа — отражение общего состояния организма. Не выспались, перенервничали, всю неделю не отрывались от монитора? Привет, синяки под глазами, отеки и серый, как небо Петербурга, цвет лица. А вот во время отпуска и "гусиные лапки" разглаживаются, и тон становится равномерным, мы начинаем нравиться себе даже без макияжа и фильтров.

Состав антистресс-косметики впечатляет, но реально ли все это работает
Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Но как быть, если каникулы на берегу океана в ближайшее время не светят, а кожа уже подает сигналы SOS? Поможет ли модная в последнее время антистресс-косметика? Или же это лишь маркетинговый ход, и сначала нужно разобраться с проблемой изнутри, чтобы заметить изменения снаружи?

Больше паники — меньше коллагена

Голливудский косметолог Эми Векслер, выпустившая бестселлер "Безупречная внешность", считает, что стресс визуально "состаривает" нас на 3-6 лет. В основе такого утверждения лежат несколько исследований.

Ученые Стэнфордского университета несколько месяцев наблюдали за студентами. И выяснили, что во время подготовки к экзаменам и их сдачи у ребят резко обострялись проблемы с кожей: акне, розацеа, обезвоживание, птоз. Профессора из Института психиатрии Королевского колледжа Лондона и Государственного Университета Огайо доказали: раны людей, подверженных стрессу, заживают в два раза медленнее, а морщины, наоборот, появляются раньше. Как это связано?

Чем это отличается от средств anti-age?

Экспериментировать с составами, пытаясь защитить кожу от стресса, начали в Азии лет 10-12 назад. Загрязнение воздуха, постоянное ношение масок, воздействие излучения от экранов — все это негативно сказывалось на внешнем виде населения. Ученые Японии и Китая обогащали состав традиционных антивозрастных средств новыми ингредиентами, изучали результаты. Лучше других зарекомендовали себя пробиотики, аминокислоты, антиоксиданты. База же осталась прежней: коллаген, витамины А, С, Е, пантенол, микроэлементы. Позже бьюти-гиганты США начали совершенствовать научные разработки, адаптируя их под европейский тип кожи.

Что в составе

Косметологи предупреждают: иногда бренды играют нечестно. Вместо маркировки "anti-age" указывают "anti-stress". То есть кожа получает полноценный антивозрастной уход, но от воздействия кортизола ее это не защищает. Чтобы не купиться на маркетинговую уловку, стоит получше изучать состав.

МИФЫ ПРО КОСМЕТИКУ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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