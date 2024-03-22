Что такое галивация и для кого эта инновационная процедура красоты и здоровья кожи подходит?

Инновационная процедура для красоты и здоровья кожи: что такое галивация и кому она подходит

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Акне может возникнуть после употребления жирной и жареной пищи, неправильного очищения кожи перед сном или использования неудачных кремов для ухода. Несмотря на миф о том, что избавиться от акне невозможно, правильный диагноз и процедуры могут решить эту проблему.

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Курс процедур "Галивация" обеспечивает эффект "отфейстюнинга" кожи, устраняя акне, угревую сыпь и другие высыпания. Этот метод, разработанный российскими учеными, использует галиватор для очистки кожи и аргоновую плазму для регенерации. После процедуры кожа становится матовой, бархатистой и здоровой.

Процедура галивации подходит для тех, у кого есть проблемы с кожей, такие как жирная и комбинированная кожа, черные точки и сальные пробки, а также признаки старения и пигментные пятна.

Галивация не вызывает побочных эффектов и эффективнее классической чистки кожи. Для достижения наилучших результатов рекомендуется пройти несколько сеансов, а при наличии противопоказаний, таких как беременность или сердечно-сосудистые заболевания, следует проконсультироваться с дерматологом.

Специалисты отмечают, что галивация позволяет добраться до самых глубоких участков кожи и обеспечивает долгосрочное избавление от проблемной кожи. Этот метод прошел подтверждение на мировом уровне и является инновационным решением для лечения и омоложения кожи.

Галивация — эффективный способ избавления от прыщей или очередная пустышка