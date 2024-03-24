Увлажняющий крем: простые шаги и ингредиенты для создания собственного ухаживающего продукта

Для создания собственного увлажняющего крема в домашних условиях необходимо всего лишь несколько простых ингредиентов и немного времени. Он готовиться из натуральных компонентов и станет незаменимым помощником в уходе за кожей. Следуйте простым шагам от beautylish.com и наслаждайтесь результатом.
Фото: openverse.org by AGRONAUTI is licensed under CC BY-SA 2.0.
Для создания увлажняющего крема вам потребуется следующее:
2 столовые ложки натурального пчелиного воска
2 столовые ложки манго-масла (можно приобрести на маркетплейсах)
8 столовых ложек кокосового масла
10 капель эфирного масла ванили
Чашка
Кастрюля
Герметичный контейнер
Шаги:
В чашке соедините масло манго и кокоса.
Плавно нагревайте смесь на водяной бане до полного растворения ингредиентов.
Добавьте натуральный пчелиный воск и тщательно перемешайте, пока он не раствориться .
Снимите с огня и введите эфирное масло, тщательно перемешайте состав.
Перелейте полученную смесь в герметичный контейнер. Через некоторое время она начнет застывать, приобретая более густую консистенцию. Все готово!
Если аромат ванили вам не по вкусу, замените его на другое эфирное масло, чтобы придать крему индивидуальный шарм.
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