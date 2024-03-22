Зачем нужны эмоленты: необычный эффект при воздействии на кожу и особенности применения

Эмоленты для кожи: почему дерматологи так их любят, и в каких случаях с ними стоит быть аккуратнее

2:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В интернете можно натолкнуться на различные трактовки понятия "эмолент". Одни определяют это как категорию средств для ухода за кожей, в то время как другие связывают его с отдельными компонентами в косметических продуктах. Когда вы идете на консультацию к дерматологу с ребенком, страдающим от атопического дерматита, можете услышать рекомендацию приобрести "эмолент для ухода за кожей". Это означает, что нужно начать использовать средство, которое мягко смягчает и заживляет кожу, основными компонентами которого являются эмоленты.

Фото: openverse.org by tommerton2010 is licensed under CC BY 2.0.

Эмоленты — ключевые компоненты, которые заполняют пространство между клетками верхнего слоя кожи, предотвращая потерю влаги. К ним относятся различные масла, церамиды, жирные спирты, пропиленгликоль и сквален. Поэтому эмоленты присутствуют не только в продуктах для детей с проблемной кожей, но и в увлажняющих кремах, средствах для ухода за волосами, телом и руками для взрослых.

Среди основных компонентов эмолентов в косметике можно выделить церезин, парафин, вазелин, минеральное масло, пчелиный воск, касторовое масло, оливковое масло, масло жожоба, миндальное масло и диметикон — силиконовый компонент.

Эмоленты необходимы особенно зимой, когда кожа реагирует на перепады температур. Они помогают при экземе, псориазе, атопическом дерматите и в случае обострений при заболеваниях, таких как диабет и гипотериоз.

Все средства с эмолентами делятся на три категории: лосьоны, кремы и мази, в зависимости от их консистенции. Какое средство выбрать зависит от состояния кожи и предпочтений по удобству использования.

Правильное применение эмолентов также важно. После мытья рук или принятия душа рекомендуется наносить средство в течение трех минут, пока кожа еще влажная. Пользуйтесь эмолентами регулярно, особенно в холодное время года, чтобы предотвратить обострения.

При выборе средства с эмолентами предпочтение стоит отдать аптечным брендам, специализирующимся на уходе за сухой или атопической кожей. Также следует быть осторожным с косметическими продуктами, содержащими эмоленты, так как некоторые из них могут быть комедогенными и вызвать появление черных точек.

Атопический дерматит/Как наносить эмоленты ?