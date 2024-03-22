Спасательное средство для кожи в условиях засухи: косметолог рассказывает о креме, способном предотвратить обезвоживание кожи

Иногда, кажется, что несмотря на обычную повседневную рутину — учебу, работу, заботы по дому — кожа испытывает такое же напряжение, как после длительного пребывания в пустыне. Это не усталость, а скорее состояние кожи: сухость, стянутость, словно она побывала в безводной пустыне. В такие моменты хочется как-то вернуть коже естественное равновесие, словно погрузиться в оазис.
Чтобы разобраться, какое средство справится с этой задачей быстрее всего, мы обратились к эксперту.
Нарушение липидного слоя — одна из наиболее распространенных причин сухости кожи. При отсутствии полноценной защиты кожа выглядит тусклой, появляются раздражения и покраснения. Это часто происходит из-за неправильного ухода.
Использование косметики с содержанием спирта, агрессивные средства для очищения, частые пилинги и скрабы — все это может привести к нарушению липидного слоя.
Кожное сало также может нарушаться из-за различных факторов: заболевания эндокринной системы, неправильный образ жизни, погодные условия, неподходящий рацион, дефицит витаминов, длительное употребление некоторых лекарств.
Особенно сильно кожа страдает в отопительный сезон ранней весной, когда запас микро- и макроэлементов сильно истощается, на улице все еще холодно, а в домах работают нагревательные приборы. В таких случаях необходим липидовосстанавливающий крем. Мой выбор — LIPIKAR SYNDET AP+ от лаборатории LA ROCHE-POSAY.
Липидовосстанавливающий очищающий крем-гель для лица и тела содержит масло Ши, ниацинамид и Aqua Posay Filiformis (лизат бактерии Vitreoscilla Filiformis), восстанавливающий липидный барьер и устраняющий симптомы атопического дерматита. В составе также термальная вода с высоким содержанием селена, присутствующая во всех средствах этого производителя.
Крем быстро впитывается, снимает неприятные симптомы после 1-2 минут использования. Его почти не ощущается на коже, что делает его идеальным выбором для тех, кто чувствителен к запахам. Он обеспечивает мощный увлажняющий и питательный эффект уже после первого применения.
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