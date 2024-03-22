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Спасательное средство для кожи в условиях засухи: косметолог рассказывает о креме, способном предотвратить обезвоживание кожи

SOS-средство при засухе: косметолог — о креме, который спасет кожу от обезвоживания

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Иногда, кажется, что несмотря на обычную повседневную рутину — учебу, работу, заботы по дому — кожа испытывает такое же напряжение, как после длительного пребывания в пустыне. Это не усталость, а скорее состояние кожи: сухость, стянутость, словно она побывала в безводной пустыне. В такие моменты хочется как-то вернуть коже естественное равновесие, словно погрузиться в оазис.

SOS-средство при засухе: косметолог — о креме, который спасет кожу от обезвоживания
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Чтобы разобраться, какое средство справится с этой задачей быстрее всего, мы обратились к эксперту.

Зачем нужна водно-липидная мантия

Нарушение липидного слоя — одна из наиболее распространенных причин сухости кожи. При отсутствии полноценной защиты кожа выглядит тусклой, появляются раздражения и покраснения. Это часто происходит из-за неправильного ухода.

Использование косметики с содержанием спирта, агрессивные средства для очищения, частые пилинги и скрабы — все это может привести к нарушению липидного слоя.

Кожное сало также может нарушаться из-за различных факторов: заболевания эндокринной системы, неправильный образ жизни, погодные условия, неподходящий рацион, дефицит витаминов, длительное употребление некоторых лекарств.

Особенно сильно кожа страдает в отопительный сезон ранней весной, когда запас микро- и макроэлементов сильно истощается, на улице все еще холодно, а в домах работают нагревательные приборы. В таких случаях необходим липидовосстанавливающий крем. Мой выбор — LIPIKAR SYNDET AP+ от лаборатории LA ROCHE-POSAY.

Секрет успеха

Липидовосстанавливающий очищающий крем-гель для лица и тела содержит масло Ши, ниацинамид и Aqua Posay Filiformis (лизат бактерии Vitreoscilla Filiformis), восстанавливающий липидный барьер и устраняющий симптомы атопического дерматита. В составе также термальная вода с высоким содержанием селена, присутствующая во всех средствах этого производителя.

Крем быстро впитывается, снимает неприятные симптомы после 1-2 минут использования. Его почти не ощущается на коже, что делает его идеальным выбором для тех, кто чувствителен к запахам. Он обеспечивает мощный увлажняющий и питательный эффект уже после первого применения.

 

ОБЕЗВОЖЕННОСТЬ кожи лица | Как избавиться от сухости и шелушений? #сухаякожа
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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