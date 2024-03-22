Уход за кожей в домашних условиях с использованием ультразвуковой чистки и микротоков: салонные процедуры в домашнем исполнении

Представленный бьюти-гаджет Microsonic Facial Device от [comfort zone] открывает возможность осуществлять в домашних условиях глубокую атравматичную чистку лица и массаж для регенерации и восстановления кожи. Это устройство обеспечивает выполнение салонных процедур на дому с легкостью.
Мария Рудева, международный тренер [comfort zone] и врач-дерматовенеролог, представила методику проведения ультразвуковой чистки и описала ее преимущества. Также рассказано о том, какие эффекты могут быть достигнуты с использованием микротоков и обеспечена информация о безопасности их домашнего применения.
Ультразвуковая чистка стала популярной благодаря своей эффективности и безопасности. Этот метод позволяет глубоко очистить кожу лица без побочных эффектов, подготавливая ее к дальнейшему уходу. Метод хорошо устраняет жирный блеск, чёрные точки, сужает поры и выравнивает тон кожи. Ультразвуковая чистка работает за счет ультразвуковых волн, которые мягко "раскачивают" клетки кожи, открывая поры и удаляя роговые чешуйки.
Микротоки, в свою очередь, являются эффективным средством для стимуляции обновления кожи и уменьшения признаков старения. Они улучшают синтез коллагена и эластина, ускоряют распад меланина и способствуют регенерации тканей.
Идеальный рецепт салонного ухода дома с использованием Microsonic Facial Device от [comfort zone] включает следующие шаги:
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.