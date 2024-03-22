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Уход за кожей в домашних условиях с использованием ультразвуковой чистки и микротоков: салонные процедуры в домашнем исполнении

Ультразвуковая чистка и микротоки: салонный уход в домашних условиях

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Представленный бьюти-гаджет Microsonic Facial Device от [comfort zone] открывает возможность осуществлять в домашних условиях глубокую атравматичную чистку лица и массаж для регенерации и восстановления кожи. Это устройство обеспечивает выполнение салонных процедур на дому с легкостью.

Ультразвуковая чистка и микротоки: салонный уход в домашних условиях
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Мария Рудева, международный тренер [comfort zone] и врач-дерматовенеролог, представила методику проведения ультразвуковой чистки и описала ее преимущества. Также рассказано о том, какие эффекты могут быть достигнуты с использованием микротоков и обеспечена информация о безопасности их домашнего применения.

Ультразвуковая чистка стала популярной благодаря своей эффективности и безопасности. Этот метод позволяет глубоко очистить кожу лица без побочных эффектов, подготавливая ее к дальнейшему уходу. Метод хорошо устраняет жирный блеск, чёрные точки, сужает поры и выравнивает тон кожи. Ультразвуковая чистка работает за счет ультразвуковых волн, которые мягко "раскачивают" клетки кожи, открывая поры и удаляя роговые чешуйки.

Микротоки, в свою очередь, являются эффективным средством для стимуляции обновления кожи и уменьшения признаков старения. Они улучшают синтез коллагена и эластина, ускоряют распад меланина и способствуют регенерации тканей.

Идеальный рецепт салонного ухода дома с использованием Microsonic Facial Device от [comfort zone] включает следующие шаги:

  • Очищение кожи.
  • Ультразвуковая чистка с использованием бьюти-гаджета.
  • Нанесение маски и внедрение ее в глубокие слои кожи с помощью ультразвука.
  • Внедрение эссенции/ампульного концентрата/сыворотки с использованием микротоков.
  • Нанесение крема для завершения процедуры.


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ДОМА | САМ СЕБЕ КОСМЕТОЛОГ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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