Вода в косметологии: обсуждаем инъекции для увлажнения кожи и как выбрать подходящее оборудование

Доктор дерматовенеролог Юлия Максимова из Quantum Qlinic поделилась деталями о процедуре биоревитализации, которая содействует увлажнению кожи и придает ей сияние.
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Цель биоревитализации: восстановление уровня увлажненности кожи путем введения препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту, аминокислоты, пептиды и витамины. Это помогает бороться с сухостью кожи, улучшает ее тонус и эластичность, и смягчает мелкие морщинки.
Выбор препарата: для молодых пациентов, предпочитающих загар, рекомендуется Novacutan Y bio, который помимо гиалуроновой кислоты содержит аминокислоты для укрепления сосудистой стенки. Для пациентов 30+ с признаками старения кожи и гиперпигментацией подходят Meso Xanthin и Novacutan S bio в сочетании с Novacutan Y bio. А для тех, кому за 35 с морщинками и потерей упругости, предлагаются Meso Wharthon, королевский лифтинг "Гиалтокс" или биоревитализант PROFHILO. Для более широкого спектра проблем, таких как глубокие морщины и акне, используется препарат Hyalual.
Индивидуальный подход: каждому пациенту предлагается индивидуальный план лечения, учитывая состояние кожи и желаемый результат. Схема и количество процедур определяются врачом-косметологом в зависимости от конкретной ситуации.
Консультация и рекомендации: перед началом курса каждый пациент проходит консультацию, где подбирается оптимальный препарат и разрабатывается индивидуальная схема лечения. Врач также предоставляет рекомендации по уходу за кожей после процедуры.
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