Исследователи разработали новый компонент красоты, который уменьшает признаки усталости и борется с морщинами

Учёные придумали бьюти-компонент, который снимает усталость и борется с морщинами

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В апреле 2021 года компания Greentech, специализирующаяся на биотехнологиях, представила новый косметический ингредиент под названием Circalys. Этот ингредиент основан на зелёном растении чиретта (Andrographis paniculata), широко используемом в аюрведической медицине в Южной и Юго-Восточной Азии.

Он направлен на снижение воздействия внешних факторов и усталости на кожу, моделируя циркадные ритмы кожи, увеличивая продолжительность жизни клеток и уменьшая возможность их повреждения. Кроме того, Circalys усиливает сигналы, которые посылает мозг, доставляя в кожу окситоцин, эндорфины и эндоканнабиноиды, что оказывает расслабляющий эффект.

Компания Greentech провела клинические испытания, включая 28-дневное тестирование на людях, работающих по ночам или по сменному графику. Было доказано, что Circalys значительно снижает следы усталости, такие как мешки и тёмные круги под глазами, морщины в области вокруг глаз и тусклый оттенок кожи, а также влияет на общее состояние человека, снижая уровень стресса.

Этот ингредиент открывает новые перспективы для косметической индустрии, позволяя создавать средства, которые снимают усталость, расслабляют кожу и защищают её от негативных факторов окружающей среды. Компания Greentech уже получила одобрение от китайских коллег и сертификат Cosmos (COSMetic Organic and Natural Standard).

Мнение специалиста по химии о Circalys разнится: хотя тема циркадных ритмов популярна в косметической индустрии, и другие компании также разрабатывают активные ингредиенты с похожими целями, интерес вызывает факт проведения психологических тестов на восприимчивость средства. Он отмечает, что хотя ингредиент не вызывает у него эффекта "вау", более детальные исследования могут пролить свет на его действие.

Он также призывает остерегаться преувеличенных заявлений о новых продуктах, которые могут быть не столь революционными, как о них говорят.

Дешёвое аптечное средство от морщин вокруг глаз.