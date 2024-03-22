Почему не следует испытывать страх перед применением ботокса и в каких случаях его эффект может оказаться недостаточным

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Почему не стоит бояться ботокса и когда он может не сработать

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Многие люди сомневаются, стоит ли использовать инъекции ботокса, когда появляются морщины, и ищут в интернете информацию о том, можно ли заменить его упражнениями для лица, а также существуют ли те, на кого ботокс не действует. В этом обзоре мы рассмотрим эти вопросы и дадим ответы на них.

Почему не стоит бояться ботокса и когда он может не сработать
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мышечный корсет лица состоит из 43 мышц, из которых 21 являются мимическими. Эти мышцы играют важную роль не только в выражении эмоций, но и в поддержании подтянутости кожи. С возрастом мышцы могут стать гипертоническими, что приводит к образованию морщин и опусканию тканей. Упражнения для лица могут помочь немного укрепить мышцы, но они не способны обеспечить такой же эффект, как ботокс.

Ботокс действует на гипертонические мышцы лица, расслабляя их и предотвращая образование морщин. Это делает его эффективным методом борьбы с признаками старения кожи.

Некоторые люди опасаются использовать ботокс из-за его токсичности. Однако правильно подобранная доза ботокса остается только в месте введения и не распространяется по всему организму. Иммунная реакция может быть причиной неработающего ботокса, когда организм воспринимает его как вирус и вырабатывает антитела против него.

В заключение, ботокс является безопасным и эффективным методом уменьшения морщин и поддержания молодости кожи лица. Однако важно обратиться к опытному специалисту, чтобы получить правильно рассчитанную дозировку и достичь желаемых результатов.

НЕ СТОИТ/ПЛОХО ДЕРЖИТСЯ БОТОКС./КСЕОМИН/ДИСПОРТ/БОТУЛОТОКСИН
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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