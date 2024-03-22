Как достичь стойкого макияжа: техника бэйкинга для безупречного внешнего вида

Бэйкинг: секрет стойкого макияжа на весь день

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как достичь идеального макияжа, который будет выглядеть безупречно весь день? Важный шаг — это процесс закрепления макияжа или по-другому бэйкинг. Этот метод помогает создать стойкую основу, которая сохранится на лице долгое время. Вот простой план действий от beautyglimpse.com.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Начните с увлажнения кожи лица легким кремом. Создайте основу макияжа с помощью праймера на силиконовой основе, который поможет скрыть поры. Нанесите тональный крем и тщательно растушуйте его. Нанесите консилер под глазами, на несовершенства и растушуйте. Окуните спонж в рассыпчатую прозрачную пудру и припечатывающими движениями нанесите на зону под глазами, нос, подбородок и центр лба. (Не жалейте пудры, должен получится довольно толстый слой!) Позвольте макияжу закрепиться в течение 5-15 минут. Тщательно смахните лишнюю пудру с лица с помощью большой, пушистой кисти. Закрепите макияж спреем для фиксации.

Этот метод поможет вашему макияжу оставаться безупречным весь день, несмотря на любые испытания!

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