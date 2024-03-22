Как достичь стойкого макияжа: техника бэйкинга для безупречного внешнего вида

Как достичь идеального макияжа, который будет выглядеть безупречно весь день? Важный шаг — это процесс закрепления макияжа или по-другому бэйкинг. Этот метод помогает создать стойкую основу, которая сохранится на лице долгое время. Вот простой план действий от beautyglimpse.com.
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Начните с увлажнения кожи лица легким кремом.
Создайте основу макияжа с помощью праймера на силиконовой основе, который поможет скрыть поры.
Нанесите тональный крем и тщательно растушуйте его.
Нанесите консилер под глазами, на несовершенства и растушуйте.
Окуните спонж в рассыпчатую прозрачную пудру и припечатывающими движениями нанесите на зону под глазами, нос, подбородок и центр лба. (Не жалейте пудры, должен получится довольно толстый слой!)
Позвольте макияжу закрепиться в течение 5-15 минут.
Тщательно смахните лишнюю пудру с лица с помощью большой, пушистой кисти.
Закрепите макияж спреем для фиксации.
Этот метод поможет вашему макияжу оставаться безупречным весь день, несмотря на любые испытания!
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