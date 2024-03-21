Врач Агапова объяснила, почему опасно наклоняться над ванной при мытье головы

Физический реабилитолог и тренер адаптивной физической культуры София Агапова предупреждает о рисках мытья головы, наклонившись над ванной, вместо использования душа.
Она отмечает, что хотя такой метод может экономить время, длительное нахождение в этой позе может вызвать напряжение и боли в шее, спине и плечах. Это особенно опасно для людей с глаукомой, анемией, гипертонией и защемлением нервных тканей в позвоночнике.
Рекомендуется мыть голову сидя или стоя, чтобы избежать потери ориентации и других негативных последствий, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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