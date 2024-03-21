Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Палеонтолог Арешин раскрыл новые тайны динозавров
Бренд Nvidia стал самым быстрорастущим по стоимости среди американских компаний
Как избавиться от кротов?
Зелёный чай с лепестками роз: как приготовить вкусный напиток
Туристка из России рассказала об отдыхе в Абхазии
За февраль россияне потратили на покупку автомобилей более 568 млрд рублей
Депутат Роднина предложила напомнить МОК о существовании такого понятия в спорте, как fair play
Узнали у косметолога, как спасать сухую кожу в жару и холод
Блогерша Виктория Лопырева показала архивные кадры из роддома
Врач Агапова объяснила, почему опасно наклоняться над ванной при мытье головы

"Можно потерять ориентацию": врач Агапова раскрыла, почему опасно мыть голову, наклонившись над ванной

0:39
Моя семья » Красота и стиль

Физический реабилитолог и тренер адаптивной физической культуры София Агапова предупреждает о рисках мытья головы, наклонившись над ванной, вместо использования душа.

"Можно потерять ориентацию": врач Агапова раскрыла, почему опасно мыть голову, наклонившись над ванной
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она отмечает, что хотя такой метод может экономить время, длительное нахождение в этой позе может вызвать напряжение и боли в шее, спине и плечах. Это особенно опасно для людей с глаукомой, анемией, гипертонией и защемлением нервных тканей в позвоночнике.

Рекомендуется мыть голову сидя или стоя, чтобы избежать потери ориентации и других негативных последствий, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".


КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ ГОЛОВУ? СТОЯ В ДУШЕ ИЛИ НАКЛОНИВ НАД ВАННОЙ? ОБЪЯСНЕНИЕ ОТ ПАРИКМАХЕРА
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка

В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.

Немецкие туристы бросили вызов россиянам в Анталии
Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте
Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Посадите это в приствольный круг вишни: не оставляйте пустыми эти ценные участки - польза и красота для вашего сада
Гиперзвуковые ракеты LRHW и HACM опять остались лишь в мечтах Пентагона Дмитрий Плотников На Западе восхитились политикой России по привязке рубля к золоту Любовь Степушова Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская
Гильотина для петухов из Парижа. Чем закончится поездка на Украину армии ЕС
Советский танк Т-55 признан американцами
Вот куда нужно поставить фикус Бенджамина: создайте своими руками ауру денег — один предмет усилит эффект
Вот куда нужно поставить фикус Бенджамина: создайте своими руками ауру денег — один предмет усилит эффект
Последние материалы
Бренд Nvidia стал самым быстрорастущим по стоимости среди американских компаний
На "Роза Хутор" прошёл первый Фестиваль горных курортов Евразии — спорт, бизнес, единство и развитие
Туристка из России рассказала об отдыхе в Абхазии
"Можно потерять ориентацию": врач Агапова раскрыла, почему опасно мыть голову, наклонившись над ванной
За февраль россияне потратили на покупку автомобилей более 568 млрд рублей
Депутат Роднина предложила напомнить МОК о существовании такого понятия в спорте, как fair play
Узнали у косметолога, как спасать сухую кожу в жару и холод
Sohu: Россия может сорвать проект Британии по импорту редких металлов из Монголии
Блогерша Виктория Лопырева показала архивные кадры из роддома
Глава НАСТ Алексеев допустил, что Турция станет менее привлекательной для россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников