Врач Агапова объяснила, почему опасно наклоняться над ванной при мытье головы

"Можно потерять ориентацию": врач Агапова раскрыла, почему опасно мыть голову, наклонившись над ванной

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Физический реабилитолог и тренер адаптивной физической культуры София Агапова предупреждает о рисках мытья головы, наклонившись над ванной, вместо использования душа.

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Она отмечает, что хотя такой метод может экономить время, длительное нахождение в этой позе может вызвать напряжение и боли в шее, спине и плечах. Это особенно опасно для людей с глаукомой, анемией, гипертонией и защемлением нервных тканей в позвоночнике.

Рекомендуется мыть голову сидя или стоя, чтобы избежать потери ориентации и других негативных последствий, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".





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