Почему косметические бренды так увлечены использованием винограда в своих продуктах, и семь отличных средств с этим ингредиентом

Виноград стал известным как популярный косметический компонент благодаря бренду Caudalie, который был назван в честь кодали — единицы измерения послевкусия вина. Основой большинства продуктов Caudalie являются полифенолы из виноградных косточек — растительные антиоксиданты, блокирующие действие свободных радикалов. Компания акцентирует внимание на антиоксидантных свойствах винограда и в 2001 году получила патент на ресвератрол, фитоалексин, который борется с морщинами и обеспечивает лифтинг-эффект. Ресвератрол также известен как прогрессивный ингредиент, используемый и другими брендами за его противовоспалительные и противоокислительные свойства.
Еще один важный компонент — виниферин, получаемый из сока виноградной лозы и добавляемый в средства против пигментации. Кроме того, в косметике часто используют масло и косточки винограда. Масло является питательным компонентом, подходящим для всех типов кожи, в том числе и для склонной к акне.
Некоторые из продуктов, содержащих виноградные компоненты, включают в себя:
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