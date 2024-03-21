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Почему косметические бренды так увлечены использованием винограда в своих продуктах, и семь отличных средств с этим ингредиентом

Почему бренды любят виноград в косметике, и семь классных средств с ним

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Виноград стал известным как популярный косметический компонент благодаря бренду Caudalie, который был назван в честь кодали — единицы измерения послевкусия вина. Основой большинства продуктов Caudalie являются полифенолы из виноградных косточек — растительные антиоксиданты, блокирующие действие свободных радикалов. Компания акцентирует внимание на антиоксидантных свойствах винограда и в 2001 году получила патент на ресвератрол, фитоалексин, который борется с морщинами и обеспечивает лифтинг-эффект. Ресвератрол также известен как прогрессивный ингредиент, используемый и другими брендами за его противовоспалительные и противоокислительные свойства.

Почему бренды любят виноград в косметике, и семь классных средств с ним
Фото: en.wikipedia.org by Takkk is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/hu:

Еще один важный компонент — виниферин, получаемый из сока виноградной лозы и добавляемый в средства против пигментации. Кроме того, в косметике часто используют масло и косточки винограда. Масло является питательным компонентом, подходящим для всех типов кожи, в том числе и для склонной к акне.

Некоторые из продуктов, содержащих виноградные компоненты, включают в себя:

  • Ночной антиоксидантный гель-уход Resveratrol B E от Skin Ceuticals;
  • Спрей для лица Grape Water от Caudalie;
  • Увлажняющий крем-гель с виноградной водой Vinosource-Hydra Grape Water Gel Moisturizer от Caudalie;
  • Очищающий бальзам Pro-Collagen Cleansing Balm от Elemis;
  • Крем-сорбет для тела Almond Coconut от Laura Mercier;
  • Крем-маска с черной розой Black Rose Cream Mask от Sisley;
  • Маска Rubber Mask Clear Lover от Dr. Jart+;
  • Себорегулирующий крем с виноградом Green grape pore control cream mini от Frudia.

 

Виноград и красота
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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