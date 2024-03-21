Как экстракт ромашки защищает кожу от воздействия ветра и помогает достичь более равномерного тонуса

Как экстракт ромашки спасает кожу от ветра и выравнивает ее тон

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ассоциируемый с летом цветок — ромашка, часто встречающийся в средствах для ухода за кожей в теплое время года. Ромашка обладает успокаивающими свойствами и антисептическим действием, способствует выравниванию цвета кожи. Косметолог-эстетист Таисия Петрова выделяет полезные свойства ромашки и рекомендует использовать ее в уходе за кожей.

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Ромашка не только широко используется в косметических средствах, но и может быть применена для приготовления кубиков льда и миксов для лица. Однако важно использовать аптечную ромашку, так как она обладает максимальной пользой для кожи.

Ромашка добавляется в различные средства для ухода за кожей, особенно для чувствительной и проблемной кожи. Примеры таких средств включают тоник Intral от Darphin и гидролат ромашки от российского бренда Mi&Ko. Кроме того, крем для лица 186 "Ромашка/Лаванда" от L: A Bruket и экспресс-маска Chamomile Concentrate Anti-Blemish Masque от Aesop содержат ромашку и предназначены для увлажнения, питания и осветления кожи.

Ромашка также используется в средствах для кожи вокруг глаз, таких как патчи Chamomile Lightening от Petitfee. Эти продукты, содержащие ромашку в сочетании с другими активными ингредиентами, помогают бороться с недостатками кожи и осветлять ее тон.

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