Как экстракт ромашки защищает кожу от воздействия ветра и помогает достичь более равномерного тонуса

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Как экстракт ромашки спасает кожу от ветра и выравнивает ее тон

1:21
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Ассоциируемый с летом цветок — ромашка, часто встречающийся в средствах для ухода за кожей в теплое время года. Ромашка обладает успокаивающими свойствами и антисептическим действием, способствует выравниванию цвета кожи. Косметолог-эстетист Таисия Петрова выделяет полезные свойства ромашки и рекомендует использовать ее в уходе за кожей.

Как экстракт ромашки спасает кожу от ветра и выравнивает ее тон
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ромашка не только широко используется в косметических средствах, но и может быть применена для приготовления кубиков льда и миксов для лица. Однако важно использовать аптечную ромашку, так как она обладает максимальной пользой для кожи.

Ромашка добавляется в различные средства для ухода за кожей, особенно для чувствительной и проблемной кожи. Примеры таких средств включают тоник Intral от Darphin и гидролат ромашки от российского бренда Mi&Ko. Кроме того, крем для лица 186 "Ромашка/Лаванда" от L: A Bruket и экспресс-маска Chamomile Concentrate Anti-Blemish Masque от Aesop содержат ромашку и предназначены для увлажнения, питания и осветления кожи.

Ромашка также используется в средствах для кожи вокруг глаз, таких как патчи Chamomile Lightening от Petitfee. Эти продукты, содержащие ромашку в сочетании с другими активными ингредиентами, помогают бороться с недостатками кожи и осветлять ее тон.

РОМАШКА ДЛЯ ЛИЦА: секрет УМЫВАНИЯ МОЛОДОСТИ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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