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Какие процедуры для лица и тела выбрать за месяц, две недели и несколько дней до свадьбы?

На какие процедуры для лица и тела записаться за месяц, две недели и пару дней до свадьбы

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Косметологи составили подробный бьюти-план для невест, определив, какие инъекционные и аппаратные процедуры провести за месяц до свадьбы, а также какие программы доставят вау-эффект уже на следующий день.

На какие процедуры для лица и тела записаться за месяц, две недели и пару дней до свадьбы
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

За месяц до свадьбы рекомендуется пройти курс биоревитализации/мезотерапии подбором препарата косметологом, чтобы насытить кожу влагой, устранить мелкие морщины и улучшить цвет лица. Кроме того, плазмотерапия может стимулировать рост коллагена и эластина, а коррекция филлерами при необходимости улучшит овал лица и уменьшит носогубные складки. Аппаратные процедуры включают карбоновый пилинг Spectra Peel и фототерапию BBL для омоложения кожи.

За две недели до свадьбы рекомендуется провести коррекцию мимических морщин ботулотоксином.

За несколько дней до свадьбы стоит делать малотравматичные процедуры, направленные на улучшение кожи. Программы, такие как "Процедура красной ковровой дорожки" от IsClinical, могут придать коже сияние уже на следующий день. Для молодых невест рекомендуется программа "Стойкое увлажнение" от ECLADO, а для более зрелой кожи эффективна программа "Ревитализация". Поверхностный кислотный пилинг Vono Prime может быть рекомендован для борьбы с тусклым цветом лица и закрытыми комедонами.

Процедуры для тела также важны, и для идеального вида в платье невестам рекомендуется курс Эндосфера-терапии, обертывания Arosha и прессотерапия, которые помогут устранить целлюлит, отечность и сократить объемы.

ТОП-7 самых эффективных ОМОЛАЖИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР | Интервью с Ольгой Забненковой
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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