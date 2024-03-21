Миф о том, что жирная кожа не нуждается в увлажнении, был развенчан, и предложены подходящие средства для ухода за этим типом кожи

Был опровергнут миф о ненадобности увлажнения для жирной кожи, и предложены соответствующие средства для ухода

0:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа, независимо от типа и особенностей, требует увлажнения. Миф о том, что жирная кожа не нуждается в увлажнении, был опровергнут. Предлагаем оптимальные средства для ухода за жирной кожей, страдающей от обезвоживания и раздражений.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Увлажнение необходимо для предотвращения активной работы сальных желез, избегания новых высыпаний и гнойных образований. Рекомендуем использовать кремы, богатые гиалуроновой кислотой, глицерином и маслами, такими как ши, конопляное, минеральное, аргановое и сафлоровое, чтобы притянуть и заключить влагу, предотвращая ее потерю.

Важно также выбирать продукты с про- и пребиотиками, а также компонентами, восстанавливающими гидролипидную мантию, чтобы обеспечить полноценный уход за кожей.

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