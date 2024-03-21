Получили от косметолога советы по уходу за сухой кожей в условиях жары и холода

В нашем сознании давно укоренилось понимание важности рН для кожи, в основном благодаря рекламе. Но сколько людей знают, какой именно рН у сухой кожи и почему она часто считается чувствительной? Мы обратились к эксперту, чтобы разобраться в этих вопросах.
Сухая кожа характеризуется сниженным уровнем гидратации в роговом слое и повышенной трансэпидермальной потерей воды, что означает её неспособность эффективно удерживать влагу и легкость её потери.
РН сухой кожи смещен к щелочной стороне, что важно учитывать при уходе. Отклонение рН может привести к дисбалансу синтеза липидов и нарушению барьерной функции кожи, способствуя размножению патогенной микрофлоры.
Сухая кожа характеризуется недостаточным выделением кожного сала, что делает её более склонной к шелушению и повышает чувствительность к внешним раздражителям.
Уход за сухой кожей должен быть особенным, предпочтительно подбирать его под руководством косметолога, учитывая индивидуальные особенности. Основным принципом является увлажнение, включая использование масок, кремов и сывороток.
Особенно важно защищать кожу от суровых климатических условий, таких как сильная жара или холод, которые могут дополнительно обезвоживать кожу и усиливать её сухость.
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